【兩會在即】中央加快完善市場經濟體制：更多領域允許外資控股

《經濟通通訊社１９日專訊》堅持對外開放是中國的基本國策。此次《關於新時代加快完善

社會主義市場經濟體制的意見》指出，實行更加積極主動的開放戰略，全面對接國際高標準市場

規則體系，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放。推動製造業、服務業、農業擴大開

放，在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制。健全外商投

資准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。

《意見》要求，健全外商投資國家安全審查、反壟斷審查、國家技術安全清單管理、不可靠

實體清單等制度。健全促進對外投資政策和服務體系。全面實施外商投資法及其實施條例，促進

內外資企業公平競爭，建立健全外資企業投訴工作機制，保護外資合法權益。創新對外投資方式

，提升對外投資質量。推進國際產能合作，積極開展第三方市場合作。

「非禁即入」，７年來中國５次修訂外商投資准入負面清單，限制措施從７年前的１９０條

縮減到２０１９年版的４０條，進一步擴大農業、採礦業、製造業、服務業等領域開放，中國對

外開放將迎來一輪新高潮。商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，負面清單雖然不斷縮

短，但含金量越來越高，體現了中國開放的底氣和信心。在更多領域允許外資獨資或者控股，說

明中國對外資已經具備更加完善的法律和體制保障。（ｗｌ）

