【新冠肺炎】外交部否認利用社交媒體「虛假宣傳」，推特仍在審查

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務院全球接觸中心協調員Ｌｅａ Ｇａｂｒｉｅｌｌｅ

近日稱，中國政府利用Ｔｗｉｔｔｅｒ等新媒體開展涉疫情「虛假宣傳運動」。表現在中方通過

「網絡機器人」自動放大信息，近期中國外交官推特帳號激增等。對此，中國外交部發言人趙立

堅重申，美方官員有關說法純屬無稽之談，別有用心。

Ｇａｂｒｉｅｌｌｅ早前指，他們發現這些帳戶大部分是在中國政府的上班時間註冊和發帖

的，認為它們「極有可能與中國政府有關」。Ｇａｂｒｉｅｌｌｅ認定這些追蹤者是虛假帳戶的

依據是，很多都是新註冊的。不過，Ｔｗｉｔｔｅｒ在對美國務院提供的５０００多個帳戶初步

審查後表示，對上述說法表示懷疑。他們發現大多帳戶都是真實的，屬於政府實體、非政府組織

和記者。Ｔｗｉｔｔｅｒ還稱，審查仍在進行中，計劃與美國務院全球接觸中心跟進調查結果。

事實上，這已經是中國外交部一周內第二次回應上述事件，在上周三（１３日）外交部例行

記者會上，趙立堅亦有類似表述。除美國國務院外，近日英國倫敦也有一名研究員稱，４月２５

日至５月３日期間，他識別出超過１０００個Ｔｗｉｔｔｅｒ帳戶與中國的「假消息宣傳」有關

，並指這些帳戶被用於攻擊批評中國政府人士，並傳播陰謀論。（ｗｌ）

