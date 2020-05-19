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19/05/2020 16:59

【新冠肺炎】外交部：美企圖利用ＷＨＯ爭議推卸責任及抹黑中國

　　《經濟通通訊社１９日專訊》針對美國總統特朗普致信世界衛生組織（ＷＨＯ）威脅終止出
資，中國外交部發言人趙立堅今日表示，及時足額繳納會費是每一個成員國的義務，美國是為了
轉移對自己應對疫情不利的指責。美方試圖誤導公眾抹黑中國，企圖利用中國話題來推卸責任。
　　據美國總統特朗普發予世界衛生組織負責人的信件指，他要求世衛承諾在未來３０日內進行
重大實質性改進，否則將永久凍結資助資金，並重新考慮美國在世衛的成員身份。（ｗｌ）

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