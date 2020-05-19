【新冠肺炎】外交部：美企圖利用ＷＨＯ爭議推卸責任及抹黑中國

《經濟通通訊社１９日專訊》針對美國總統特朗普致信世界衛生組織（ＷＨＯ）威脅終止出
資，中國外交部發言人趙立堅今日表示，及時足額繳納會費是每一個成員國的義務，美國是為了
轉移對自己應對疫情不利的指責。美方試圖誤導公眾抹黑中國，企圖利用中國話題來推卸責任。
據美國總統特朗普發予世界衛生組織負責人的信件指，他要求世衛承諾在未來３０日內進行
重大實質性改進，否則將永久凍結資助資金，並重新考慮美國在世衛的成員身份。（ｗｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道19/05/2020
《Make Money》微信女進化變股票導師？小心信錯變慘慘豬！
|剖析天下19/05/2020
「疫」市大贏家 雲概念股炙手可熱
|剖析天下19/05/2020
美國經濟復甦 長路漫漫
|中國故事19/05/2020
【兩會在即】代表委員全程封閉管理 記者採訪需提前核酸檢測
|中國故事19/05/2020
【兩會在即】疫情下的「別樣」兩會：GDP赤字率五大焦點最吸睛
|FOCUS19/05/2020
【FOCUS】疫苗研發企趁熱圈錢 美股大反彈後回調恐快重現
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰