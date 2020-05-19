醫思醫療（０２１３８）逾２億元購醫療公司控股權，涉現金加新股

《經濟通通訊社１９日專訊》香港醫思醫療集團（０２１３８）公布，以總代價約２﹒３６億

元收購擁有１３名全職註冊醫生的醫療公司Ｎｅｗ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｅｎｔｅｒ（ＮＭＣ）

５１％股權，將以現金加發新股方式支付代價。

該集團指，以現金１億元向５名獨立第三者收購有關股權，而其中兩名賣方Ｍａ Ｃｈｉ

Ｍｉｎ Ｅｆｆｉｎｉｅ和Ｗｕ Ｙｕｎ Ｃｈａｉ將持４８％和１％股權，而該集團將向Ｍａ

Ｃｈｉ Ｍｉｎ Ｅｆｆｉｎｉｅ支付進一步代價２０００萬元，以每股４﹒２元發行約

４７６﹒１９萬股新股支付，有關每股發行價較昨日收市價３﹒９６元溢價６％，而該批新股佔

擴大後股本約０﹒４７６％，同時向對方提供或有對價涉不超過１﹒６萬元。

此外，該集團在１年內分階段向ＮＭＣ注資１億元，分別用於收購放射診斷公司、設立一間

新診所或一間放射診斷診所等。



＊首５年保證年賺３０００萬元＊



該集團指，Ｍａ Ｃｈｉ Ｍｉｎ Ｅｆｆｉｎｉｅ又提供溢利保證，首８年純利共

１﹒６２億元，當中首５年的每年保證純利為３０００萬元，若純利少於保證金額，對方於８年

間應承擔的最高總差額補償將不超過８２００萬元，佔保證期間累計保證淨利潤的５１％。至於

收購的公司於去年３月底年度純利約３０５７萬元，按年增約５８％，而去年４至１２月純利約

３５７０萬元，於去年底資產淨值約８９８０萬元。

該集團指收購的項目擁有在香港醫務委員會專科註冊中的１３名全職註冊醫生，項目將可定

期轉介予其實驗室和高端影像服務，從而進一步推動集團整體業務，並可擴大高端醫療市場份額

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