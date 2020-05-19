醫思醫療（０２１３８）逾２億元購醫療公司控股權，涉現金加新股

《經濟通通訊社１９日專訊》香港醫思醫療集團（０２１３８）公布，以總代價約２﹒３６億
元收購擁有１３名全職註冊醫生的醫療公司Ｎｅｗ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｅｎｔｅｒ（ＮＭＣ）
５１％股權，將以現金加發新股方式支付代價。
該集團指，以現金１億元向５名獨立第三者收購有關股權，而其中兩名賣方Ｍａ Ｃｈｉ
Ｍｉｎ Ｅｆｆｉｎｉｅ和Ｗｕ Ｙｕｎ Ｃｈａｉ將持４８％和１％股權，而該集團將向Ｍａ
Ｃｈｉ Ｍｉｎ Ｅｆｆｉｎｉｅ支付進一步代價２０００萬元，以每股４﹒２元發行約
４７６﹒１９萬股新股支付，有關每股發行價較昨日收市價３﹒９６元溢價６％，而該批新股佔
擴大後股本約０﹒４７６％，同時向對方提供或有對價涉不超過１﹒６萬元。
此外，該集團在１年內分階段向ＮＭＣ注資１億元，分別用於收購放射診斷公司、設立一間
新診所或一間放射診斷診所等。
＊首５年保證年賺３０００萬元＊
該集團指，Ｍａ Ｃｈｉ Ｍｉｎ Ｅｆｆｉｎｉｅ又提供溢利保證，首８年純利共
１﹒６２億元，當中首５年的每年保證純利為３０００萬元，若純利少於保證金額，對方於８年
間應承擔的最高總差額補償將不超過８２００萬元，佔保證期間累計保證淨利潤的５１％。至於
收購的公司於去年３月底年度純利約３０５７萬元，按年增約５８％，而去年４至１２月純利約
３５７０萬元，於去年底資產淨值約８９８０萬元。
該集團指收購的項目擁有在香港醫務委員會專科註冊中的１３名全職註冊醫生，項目將可定
期轉介予其實驗室和高端影像服務，從而進一步推動集團整體業務，並可擴大高端醫療市場份額
。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇