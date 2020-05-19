《日入而息》長實逾４９億奪安達臣道首置地皮，限聚令延至６月初

《今天重點》﹡長實（０１１１３）以４９﹒５億奪安達臣道首置地皮，貼近市場下限

﹡本港最新失業率升至５﹒２％遜預期，並創逾十年新高

﹡陳肇始稱有條件放寬宗教聚會限制；限聚令延至６月４日，現時非進一步放

寬良機，只考慮公共衛生風險

﹡林鄭月娥稱監警會比國際專家更能掌握反修例事件真相；最新失業率大升，

冀「保就業」防止情況惡化；ＤＳＥ歷史科試題爭議事件屬專業失誤，非政

治干預；林鄭對李鵬飛辭世深切哀悼，讚揚為香港回歸作出貢獻

﹡衞生署表示本港今無新確診，明起擴大監測計劃至安老院



《即日市況》﹡新冠疫苗有進展且Ｗ股可染藍，港股全日飆４５３點收報２４３８８



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒８１％兩千九前止步，外資兩會前押注



《美元匯價》﹡歐元短線１﹒０８８０╱１﹒１０２０上落；歐元最新報１﹒０９６３╱

６６，日圓最新報１０７﹒６６╱６７



《公司資訊》﹡工商銀行（０１３９８）在新西蘭獲得分行牌照

﹡中生製藥（０１１７７）與康方生物（０９９２６）共同開發肝癌藥將以海

報形式呈列

﹡據報京東下周上市聆訊，６月初招股集資逾２３２億元

﹡自然美（００１５７）台灣護膚美容產品首季銷售額增長逾２０％

﹡拉夏貝爾（０６１１６）法國附屬因無力償還欠款被裁定啟動司法重整

﹡招商永隆銀行推出股票及高息活期存款優惠

﹡花旗推人民幣定存優惠，３或６個月年利率最高１﹒５厘；花旗集團首季亞

太區機構客戶網上開戶數目增加近三倍半

﹡信達生物（０１８０１）與美國德州大學癌症中心達成協議，開發治療罕見

癌症藥品

﹡港交所（００３８８）據報研究加快ＩＰＯ處理時間，本周與證券界開會討

論；特首核准再度委任史美倫為港交所主席

﹡登輝控股（０１６９２）計劃斥資最多４０００萬元回購

﹡優庫資源（０２１１２）五成股權遭控股股東抵押，擔保４５０６萬美元欠

款

﹡萬科香港長沙灣新盤將於日內開價，最快本月內開售

﹡星展香港夥雲端會計軟件企業促進中小企業數碼轉型

﹡中國聯通（００７６２）分別與北京市電信工程局等及中電興發簽署合作協

議

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司中標常德多電源融合技術實驗驗證平

台項目

﹡渤海銀行與渣打簽戰略合作協議，加強「一帶一路」沿線市場發展

﹡康宏資產管理因推薦債券時違規遭證監會罰款６４０萬元

﹡瑞安房地產（００２７２）以１６﹒７億元人民幣投得上海青浦區住宅用地

﹡光滙石油（００９３３）與債權人訂立和解協議，獲合作夥伴貸款３０００

萬美元



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）獲聯交所同意分拆上海電氣風電上交所上市

﹡國壽集團與中信集團簽署戰略合作協議

﹡中航科工（０２３５７）合夥基金引入新合夥人，涉１０億元人民幣



《神州民企》﹡金活醫藥（０１１１０）年底前經銷深圳金活利生口罩涉９００萬元人民幣



《中國要聞》﹡中國政府提名金立群，擔任亞投行第二任候選行長

﹡抖音挖角迪士尼高層任ＣＥＯ，西方臉孔冀減美方戒心

﹡官方定調假奶粉事件涉假宣傳，母嬰店停業廠商未受罰

﹡科技部部長表示去年全社會研發支出逾２萬億元

﹡據報內地擬啟動排放物大排查，涉石油化工等大批企業

﹡渾水加入沽空戰團，「跟誰學」被揭七成學生為機器人

﹡中移動、中興與雲南神火鋁業共建首個智慧工廠

﹡人行逆回購三十三連停，續零投放零回籠

﹡國家能源局表示首季全國可再生能源累計裝機增８﹒４％

﹡中金表示４月中資美元債發行量同比挫逾七成，５月回暖

﹡國鐵資本擬入股海南銀行，在鐵路資本運作等方面合作

﹡據報中國已編制抵制清單，澳洲紅酒燕麥等成新目標

﹡上周豬肉批發價環比跌７﹒４％，春節後首跌穿４０元

﹡華瑞銀行與阿里雲合作，推動業務系統向雲架構轉型

﹡交通部表示預計新增交通項目投資逾８０００億元

﹡全國８１城首發貸款「免息券」，商戶需於支付寶領取

﹡華為首季全球總銷售：手機跌１７％，ＰＣ增１２０％

﹡向澳洲徵大麥雙反稅，華外交部表示符合中國和世貿法規

﹡最高法表示夥中證監開發證券糾紛解決的信息化工作平台



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１０８６０﹒４４點



《其他消息》﹡羅致光稱若情況惡化，香港失業率有機會升破５％

﹡張建宗去信梁君彥，冀立會盡量完成審議國歌法等項目

﹡去年刺傷何君堯男子被控企圖謀殺，加控傷人罪

﹡林鄭月娥稱監警會比國際專家更能掌握反修例事件真相；最新失業率大升，

冀「保就業」防止情況惡化；ＤＳＥ歷史科試題爭議事件屬專業失誤，非政

治干預；林鄭對李鵬飛辭世深切哀悼，讚揚為香港回歸作出貢獻

﹡「保就業」裁員罰款最高八成，不理會有否「減人工」

﹡自由黨創黨主席李鵬飛上周五逝世

﹡考評局表示將以專業態度處理試題爭議，條例授權特首可發出指示；考評局

要詳細審議再定試題廢存，教育局指特首可發一般指示

﹡公務員薪酬指標中低級加幅１﹒９８％，高級加１﹒６８％；政府收到今年

薪酬趨勢調查初步結果，下周開會確認總指標

﹡立法會審議海洋公園５４億元撥款，部分建制派表示支持

﹡鍾國斌對李鵬飛離世表傷感，讚揚其對選舉及政治生態貢獻大

﹡高院周五審理郭卓堅覆核內會主席選舉許可申請

﹡本港最新失業率升至５﹒２％遜預期，並創逾十年新高

﹡香港大學及渣打成立金融科技學院，渣打捐出６０００萬支持學院

﹡財委會未完成審議海洋公園撥款，朱凱迪指或動議中止待續

﹡深股通額度全日用３４﹒５億元；滬股通額度全日用１４﹒７億元，陸股通

淨流入３７億

﹡銀聯通寶與保險科創公司合作，拓保險產品ＡＰＩ

﹡恆生中國成為首家完成移動金融客戶端應用軟件備案的外資行

﹡羅兵咸表示去年全球運輸與物流業併購交易金額按年升２３％

﹡通訊局表示就《頭條新聞》內容向港台發警告，另向奇妙電視發勸諭

﹡筲箕灣東大街商住物業明拍賣，底價８﹒０４億元



《兩會在即》﹡中央加快完善市場經濟體制：更多領域允許外資控股

﹡中央加快建立現代財稅制度，穩妥推進房產稅立法

﹡中央發文完善社會主義市場經濟體制，關注民生經濟

﹡代表委員全程封閉管理，記者採訪需提前核酸檢測

﹡林鄭本周四上京，列席人大會議開幕式

﹡疫情下的「別樣」兩會：ＧＤＰ赤字率五大焦點最吸睛



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港今無新確診，明起擴大監測計劃至安老院

﹡專家表示中國為疫情第一發現國，應參與世衛的獨立評估

﹡吉林省昨新增５宗本土確診，與國家衛健委數據不一致；吉林蛟河市疫情嚴

峻，即日起暫停全市公交客運

﹡外交部否認利用社交媒體「虛假宣傳」，推特仍在審查；美企圖利用ＷＨＯ

爭議推卸責任及抹黑中國

﹡美國在世衛大會指責中國，資助世衛資金或降至４０００萬

﹡特朗普稱限世衛３０日內作改變，否則永久凍結資助；特朗普正在服用抗瘧

疾藥物防止染病

﹡林鄭月娥稱擬擴大檢測目標，專家建議維持目前防疫措施

﹡政府表示本地口罩生產資助計劃生產線將於月底開始供貨

﹡徐英偉稱宗教聚會人數設上限，活動期間不准飲食

﹡陳肇始稱有條件放寬宗教聚會限制；限聚令延至６月４日，現時非進一步放

寬良機，只考慮公共衛生風險

（ｚｚ）

