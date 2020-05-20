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即市新聞

20/05/2020 09:22

港股高開７４點報２４４６２點，國指升４２點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股低收，市場對於新冠病毒疫苗數據表示懷疑，拖累美
股回吐。惟亞洲股市表現造好，日經指數升１１７點，台北加權指數升５１點，港股今早高開７
４點，地產股及濠賭股受市場追捧，恆隆地產（００１０１）高開逾２％，為開市表現最好之藍
籌，金沙（０１９２８）今早亦有追捧高開１﹒７７％。恆生指數開報２４４６２點，升７４點
或升０﹒３１％，主板成交３０﹒９６億元。國企指數報９９２５，升４２點或升０﹒４３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８９％，報３９﹒１元；港交所（００３８８
）跌０﹒１５％，報２６４﹒８元；騰訊控股（００７００）升１﹒０７％，報４３４﹒６元；
中移動（００９４１）跌１﹒１４％，報５６﹒３元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２８％，
報７１﹒３元。

　　恆指開市十大上升成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒２６元　　　升２﹒４９％
　　金沙中國（０１９２８）　　３１﹒６０元　　　升１﹒７７％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒９８元　　　升１﹒４２％
　　友邦保險（０１２９９）　　７１﹒３０元　　　升１﹒２８％
　　恆安國際（０１０４４）　　６６﹒９０元　　　升１﹒２１％

　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒９６元　　　升１﹒１４％
　　華潤置地（０１１０９）　　３１﹒０５元　　　升１﹒１４％
　　騰訊控股（００７００）　４３４﹒６０元　　　升１﹒０７％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒３０元　　　升１﹒００％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒６０元　　　升０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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