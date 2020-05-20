【全球放水】鮑威爾、努欽：考慮延長薪金保障計劃計劃期限

《經濟通通訊社２０日專訊》美國財長努欽、聯儲局主席鮑威爾周二（１９日）出席參議院

金融委員會聽證會時強調，華府過去兩個月推出近３萬億美元救助計劃正為經濟帶來支持，考慮

延長薪金保障計劃計劃（ＰＰＰ）期限，希望兩黨能就技術解決方案達成共識。

鮑威爾表示，儲局新推出針對中型企業和市政債券市場的貸款計劃將在下月初開始實施，並

由財政部提供信貸保護，而儲局其他正在實施的貸款計劃將會運作至本月底。

他又預計儲局的資產負債表將會逐漸縮小，而目前資產負債表規模不會引發金融穩定性或通

脹擔憂。

另外被問及「要獻出多少生命，才能讓國內生產總值再現增長，又或讓道指漲逾千點」，努

欽揚言任何人都不應該為新冠肺炎獻出生命，強調華府已提供大量醫療裝備。

民主黨參議員沃倫亦向努欽施壓，質問為何主流貸款計劃、儲局針對大企業的信貸安排未對

制定禁止裁員的具體要求。

努欽僅表示３月就新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案（ＣＡＲＥＳ）進行磋商時，已與兩

黨討論有關條款。

他亦仍預計儲局的貸款計劃最少會出現一些資本損失，但可能會出現財政部的資金取得回報

的情況。最樂觀的情況下市場將全面復甦，不再需要儲局的貸款工具，不過下月可能會有更多人

失業。（ａｌ）

