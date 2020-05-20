【新冠肺炎】世衛大會通過調查新冠肺炎源頭

《經濟通通訊社２０日專訊》世界衛生大會周二（１９日）閉幕，會議一致通過由歐盟提出
的決議案，調查新冠肺炎源頭，美國在內的１９４個成員國當中，沒有國家對歐盟的決議案提出
異議。
世衛總幹事譚德塞閉幕時表示，歡迎決議案要求獨立調查國際應對疫情的表現，世衛亦希望
問責，重申世衛會繼續領導和協調全球抗疫工作。
不過美國總統特朗普周二重申，世界衛生組織必須改善對待美國和其他國家的方式，否則將
會退出世衛。（ａｌ）
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