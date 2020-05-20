【全球放水】泰國央行減息四分一厘至０﹒５％，創紀錄新低

《經濟通通訊社２０日專訊》泰國央行今日決定下調指標利率至紀錄新低，符合市場預期，

已是年內的第三次減息。

泰國央行貨幣政策委員會以四比三通過將指標一天期回購利率下調２５個基點至０﹒５％，

創上年８月以來第五次減息。

據聲明，大多數委員認為額外的政策寬鬆，將有助於進一步保護經濟，免受疫情大流行衝擊

，幫助已經出台的財政和金融措施。

委員會預計泰國經濟今年的萎縮幅度將高於早前預期，出口、旅遊、內需、私人投資的下滑

程度都可能超預期。（ａｌ）

