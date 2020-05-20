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20/05/2020 09:22

《異動股》聯想開升近２％，第四財季收入１０５﹒８億美元勝預期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》聯想集團（００９９２）開升１﹒６％，報４﹒４５元。
　　集團公布截至今年３月底止全年業績，第四財季收入按年下降９﹒６６％至１０５﹒７９億
美元，高過市場此前預期的９２﹒９億美元。
　　集團全年收入５０７﹒１６億美元，按年少０﹒６３％，毛利８３﹒５７億美元上升１３﹒
３９％，權益持有人應佔溢利６﹒６５億元升１１﹒５３％，派未期息每股２１﹒５港仙削１﹒
３８％。
　　　　聯想控股（０３３９６）無升跌，報９﹒６７０元；
　　恆指開升７４點報２４４６２點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團　（００９９２）　　　４﹒４５元　　　升１﹒６０％
　　比亞迪電子（００２８５）　　１６﹒１６元　　　跌０﹒３７％
　　中興通訊　（００７６３）　　２３﹒７０元　　　升１﹒０７％
　　中國鐵塔　（００７８８）　　　１﹒６１元　　　無升跌
　　小米集團　（０１８１０）　　１２﹒６８元　　　升０﹒１６％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４１﹒３５元　　　升０﹒７３％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１１３﹒９０元　　　升０﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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