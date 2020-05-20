《異動股》聯想開升近２％，第四財季收入１０５﹒８億美元勝預期

《經濟通通訊社２０日專訊》聯想集團（００９９２）開升１﹒６％，報４﹒４５元。

集團公布截至今年３月底止全年業績，第四財季收入按年下降９﹒６６％至１０５﹒７９億

美元，高過市場此前預期的９２﹒９億美元。

集團全年收入５０７﹒１６億美元，按年少０﹒６３％，毛利８３﹒５７億美元上升１３﹒

３９％，權益持有人應佔溢利６﹒６５億元升１１﹒５３％，派未期息每股２１﹒５港仙削１﹒

３８％。

聯想控股（０３３９６）無升跌，報９﹒６７０元；

恆指開升７４點報２４４６２點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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聯想集團 （００９９２） ４﹒４５元 升１﹒６０％

比亞迪電子（００２８５） １６﹒１６元 跌０﹒３７％

中興通訊 （００７６３） ２３﹒７０元 升１﹒０７％

中國鐵塔 （００７８８） １﹒６１元 無升跌

小米集團 （０１８１０） １２﹒６８元 升０﹒１６％

瑞聲科技 （０２０１８） ４１﹒３５元 升０﹒７３％

舜宇光學 （０２３８２） １１３﹒９０元 升０﹒８９％

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（ｎｓ）

