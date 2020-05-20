【兩會在即】全國政協明日開幕２７日閉幕，會期縮短４天半

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》全國政協大會新聞發言人郭衛民表示，全

國政協十三屆三次會議將於明天（２１日）下午３時在人民大會堂開幕，５月２７日下午閉幕，

會期比原計劃縮短了４天半。

大會的主要議程是聽取並審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十三屆全

國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告、民法典草案、最高人民法院工作報告、最高人民檢

察院工作報告等；審議通過政協十三屆三次會議政治決議等決議和報告。

郭衛民表示，本次大會期間，全體會議和小組會議都做了相應的壓減。將安排開幕會、閉幕

會以及兩次大會發言，其中一次以視頻會議方式舉行；安排６次小組會議。開幕會、閉幕會將邀

請外國駐華使節旁聽。

郭衛民並表示，考慮到疫情防控要求和會期安排，大會對媒體採訪作出適當調整，邀請少部

分在京中外記者到人民大會堂現場採訪；通過網絡視頻方式安排３場「委員通道」採訪活動；小

組會議不安排集中採訪。歡迎中外記者運用網絡、視頻、書面等方式採訪，各委員駐地均設立網

絡視頻採訪室。全國政協官網新聞中心將及時發布會議安排、主要文件和資料。政協大會新聞組

和駐地新聞聯絡員將積極為中外記者採訪提供服務，提供便利。

