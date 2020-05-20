【兩會在即】郭衛民：中國面對嚴峻局面展現出強大經濟發展韌性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》全國政協新聞發言人郭衛民表示，在前所

未有的衝擊面前，黨中央國務院及時出台了一系列政策措施，切實幫助中小微企業度過難關。總

體而言，中國經濟社會發展大局保持穩定，經濟在面對複雜嚴峻局面時，展現出超大規模經濟的

整體優勢，強大的經濟發展韌性，巨大的潛力和回旋餘地。

他表示，但同時也要看到，今年一季度宏觀經濟指標出現了明顯下滑，經濟下行壓力增大，

當前國際疫情持續蔓延，不確定不穩定因素在增大，中國經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。郭

衛民表示，注意到，在國際上也出現了一些「逆全球化」思潮，也有人提出要把在國外的企業搬

回去，也有人聲稱要鼓動本國經濟和中國「脫勾」，但專業機構的調查也顯示，很多跨國企業並

不願意從其他國家撤回去，包括從中國撤回，他們不願意；而且還有新的企業不斷來投資，期待

繼續開展國際經貿合作。

郭衛民指出，「脫勾」主張不是一張好藥方，全球產業鏈布局和供應鏈結構是多年來形成的

，具有相對穩定性和依賴性，面對疫情衝擊，各國應該加強團結、加強合作，協調政策立場，維

護全球產業鏈、供應鏈穩定，防止世界經濟陷入衰退，而不應以鄰為壑、分裂孤立，更不能把疫

情問題政治化。中國對外開放的政策不會改變，中國堅持和平發展、合作共贏的理念不會改變。

