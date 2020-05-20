【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒６億人幣，買平醫建行沽中移動騰訊

《經濟通通訊社２０日專訊》美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ研究的新冠肺炎疫苗療效遭質疑，隔

晚美股道指急吐３９０點。不過美股期貨今早向上，帶動恆生指數高開７４點，最多曾升１２６

點，見２４５１４點全日高，但Ａ股向下，港股升勢不保，一度倒跌７２點，低見２４３１５，

中午跌２３點。午後窄幅偏軟，收市競價時段倒升。恆指最終收報２４３９９，升１１點，三日

累計彈逾六百點。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒６億元人民幣，減少１９﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是平安好醫生（０１８３３）、建設銀行（００９３９）、中國飛鶴（０６１８６）；淨

賣出最多的依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、融創中國

（０１９１８）。

主板成交１０１６﹒９２億元減少１９﹒３％。其中港股通成交１８２﹒４億元，佔總成交

１７﹒９％。



＊北水繼續掃平醫，再流入逾５億元＊



平安好醫生今早再下試１００元以下水平，不過匯證最新維持對平安好醫生的正面看法，評

級繼續看「買入」，午後有資金流入，收升５﹒１５％報１０６﹒２元，北水淨買入５﹒４億元

。

建行升０﹒６４％報６﹒２７元，北水淨買入３﹒７億元。

中國飛鶴跌１﹒６２％報１３﹒３６元，北水淨買入２億元。

中移動布今年累積淨流失３５５萬用戶，收跌１﹒８４％報５５﹒９元，北水淨賣出４﹒８

億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

平安好醫生 （０１８３３） ５﹒３９

建設銀行 （００９３９） ３﹒６５

中國飛鶴 （０６１８６） １﹒９９

瑞聲科技 （０２０１８） １﹒９５

小米集團 （０１８１０） １﹒１５



淨沽出最多港股：

中國移動 （００９４１） －４﹒７５

騰訊控股 （００７００） －３﹒００

融創中國 （０１９１８） －１﹒２６

微創醫療 （００８５３） －０﹒８０

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒６６

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（ｃａ）

