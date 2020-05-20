【企業盈警】保華集團（００４９８）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社２０日專訊》保華集團（００４９８）公布，預計集團於截至今年３月３１

日止年度於將錄得進一步虧損，而去年同則錄得溢利約４９００萬元。

盈轉虧主要由於持作買賣之權益及債務工具投資因公平價值變動而產生之未變現虧損擴大﹔

及若干應收貸款減值虧損進一步增加，此乃由於２０１９新型冠狀病毒疫情大流行而導致市場氣

氛欠佳、波動及不確定。

集團預計於６月底前刊發末期業績。（ｂｎ）

