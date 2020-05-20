【企業盈警】永義國際（１２１８）料全年業績轉盈為虧

《經濟通通訊社２０日專訊》永義國際（０１２１８）預期，於截止２０２０年３月底止年

度業績轉盈為虧，將錄得淨虧損約不少於２﹒９億元，而去年同期則錄得淨溢利約３﹒１５８億

元。

集團表示，業績轉盈為虧主要由於受全球爆發冠狀病毒的影響所致，使投資物業公平值變動

虧損；持作出售發展物業之減值虧損；出售物業收入減少（因集團於本年度沒有推出新銷售物業

）；及金融資產之減值虧損增加等所引致。該虧損部分由物業銷售成本確認及相關經銷成本之減

少所抵銷。（ｊｏ）

