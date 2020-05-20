《中國房產》５０熱點城市土地買賣升溫，房企縮土儲去化周期

《經濟通通訊社２０日專訊》內地疫情趨穩後，各地加快推地進度，而在房企積極拿地的同

時，龍頭房企此前已悄然加快了現有土儲去化。

據中原地產數據顯示，截至５月１８日，全國５０個熱點城市今年以來合計土地出讓

１４２６８億元（人民幣．下同），較去年同期的１２９９０億元增長９﹒８％。

內媒引述中原地產首席分析師張大偉表示，雖然疫情發生後，房企資金鏈受到一定影響，但

融資難度有所下降，因此部分企業拿地積極性逐漸提高，特別是一些希望通過補庫存進一步擴張

規模的中型房企，在土地市場上顯得尤為活躍。不過也有分化，如龍頭房企就相對謹慎，他們在

拿地時更傾向於擇時、擇優、擇價，選擇合適的時機拿優質的地塊。若優質地塊價格超過預算，

也會果斷放棄。

據克而瑞研究中心統計，前十大房企總土儲的平均去化周期已從２０１７年年末的４﹒８１

年下降至２０１９年年末的３﹒９８年。其中，有６家房企的總土儲去化周期降至４年以內，萬

科（０２２０２）（深：０００００２）的總土儲去化周期更是連續３年維持在２﹒９年左右，

是前十大房企中總土儲去化周期最短的企業。

對比２０１８年年末和２０１９年年末的前十大房企土儲去化周期，恆大（０３３３３）、

保利（滬：６０００４８）、中海（００６８８）、新城（滬：６０１１５５）、世茂

（００８１３）的總土儲去化周期下行，碧桂園（０２００７）、融創（０１９１８）、綠地（

滬：６００６０６）、華潤（０１１０９）的總土儲去化周期出現不同程度的上升。（ａｃ）

