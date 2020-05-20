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即市新聞

20/05/2020 08:51

《中國房產》５０熱點城市土地買賣升溫，房企縮土儲去化周期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地疫情趨穩後，各地加快推地進度，而在房企積極拿地的同
時，龍頭房企此前已悄然加快了現有土儲去化。
　　據中原地產數據顯示，截至５月１８日，全國５０個熱點城市今年以來合計土地出讓
１４２６８億元（人民幣．下同），較去年同期的１２９９０億元增長９﹒８％。
　　內媒引述中原地產首席分析師張大偉表示，雖然疫情發生後，房企資金鏈受到一定影響，但
融資難度有所下降，因此部分企業拿地積極性逐漸提高，特別是一些希望通過補庫存進一步擴張
規模的中型房企，在土地市場上顯得尤為活躍。不過也有分化，如龍頭房企就相對謹慎，他們在
拿地時更傾向於擇時、擇優、擇價，選擇合適的時機拿優質的地塊。若優質地塊價格超過預算，
也會果斷放棄。
　　據克而瑞研究中心統計，前十大房企總土儲的平均去化周期已從２０１７年年末的４﹒８１
年下降至２０１９年年末的３﹒９８年。其中，有６家房企的總土儲去化周期降至４年以內，萬
科（０２２０２）（深：０００００２）的總土儲去化周期更是連續３年維持在２﹒９年左右，
是前十大房企中總土儲去化周期最短的企業。
　　對比２０１８年年末和２０１９年年末的前十大房企土儲去化周期，恆大（０３３３３）、
保利（滬：６０００４８）、中海（００６８８）、新城（滬：６０１１５５）、世茂
（００８１３）的總土儲去化周期下行，碧桂園（０２００７）、融創（０１９１８）、綠地（
滬：６００６０６）、華潤（０１１０９）的總土儲去化周期出現不同程度的上升。（ａｃ）

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