【貿易再戰】反制華為被斷鏈，中國擬推遲思科收購案評估阻礙交易

《經濟通通訊社２０日專訊》美國網絡設備巨頭思科（Ｃｉｓｃｏ）和光模塊供應商

Ａｃａｃｉａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ去年７月宣布達成最終協議，同意由思科以每股

７０美元現金的方式，即在完全稀釋的基礎上以２６億美元的價格（扣除現金和有價證券）收購

Ａｃａｃｉａ。此收購計劃目前已獲德國聯邦卡特爾局（Ｇｅｒｍａｎ Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｃａｒｔｅｌ Ｏｆｆｉｃｅ）的監管許可，及美國和奧地利監管機構的批准，但仍受管理成交

條件的約束，包括中國的反托斯拉批准。

另一邊廂，中美兩國近年由貿易戰打到科技戰，在美國出口禁令不斷收緊情況下，華為或將

面臨供應鏈斷裂危機。而思科恰是華為的同業兼主要競爭對手之一，據《ＭＮＩ》最新報道，作

為美國制裁華為的報復手段之一，中國有可能將思科列入「不可靠實體」清單，並推遲對思科收

購案的評估，以阻礙交易進程。思科和Ａｃａｃｉａ本預計本次收購將在２０２０財年下半年完

成。

思科、華為、Ｃｉｅｎａ和諾基亞目前都具備自己的光器件技術，本次收購表明網絡設備商

布局自己的光器件技術的行業趨勢明顯。此外，思科三次收購硅光技術領域的公司，而華為也在

２０１３年收購比利時硅光子公司Ｃａｌｉｏｐａ，巨頭均看好硅光技術的前景，將推動此項技

術的行業應用。（ｗｌ）

