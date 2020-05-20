【中概噩夢】瑞幸咖啡接獲通知，納斯達克準備將其除牌

《經濟通通訊社２０日專訊》中國咖啡連鎖企業瑞幸咖啡曝出超巨額的財務造假，在美股市

場上屬罕見，如今瑞幸咖啡不但面臨美國投資者的集體索償，還要被退市：瑞幸咖啡宣布，由於

公司虛報交易引起公共利益關切，納斯達克已通知該公司計劃將其摘牌。風雨飄搖，瑞幸的未來

還能像董事長陸正耀所說般元氣滿滿嗎？

外媒早前報道，納斯達克本周收緊了上市規則，企業ＩＰＯ至少要籌集２５００萬美元，或

最少上市後市值的四分一，公司亦必須確保其國際品牌遵守全球標準，並對其帳目進行審計。盡

管新上市規則並非向中國公司差別對待，但中資候選新股缺乏會計透明度，以後要到納斯達克上

市將變得困難。

瑞幸計劃就此向納斯達克聽證小組提出舉行聽證會請求，據報聽證會很可能在兩個月內有結

果，聽證會期間瑞幸將繼續上市。



＊神州系與包銷商撕破臉，瑞信尋求陸正耀強制還款＊



另外，據外電引述法庭文件指，陸正耀旗下家族基金Ｈａｏｄｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ起

訴瑞幸包銷商瑞信，要求瑞信就涉嫌違反一項已被加速的５﹒３２億美元（折合約４０﹒７９億

港元）貸款安排中的職責作出賠償，該基金亦申請禁制令，禁止瑞幸在香港以外的任何司法管轄

區啟動法律程序。

文件顯示，瑞信於４月３日代表其香港分行、高盛、巴克萊、中金公司、海通國際投資和摩

根士丹利發出強制性提前還款事件通知，Ｈａｏｄｅ尋求法院宣布該要求無效。（ｅｙ）

