【兩會在即】連平專訪：中國仍需定下經濟目標，把握好政策力度

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》全國兩會即將開幕，今年初新冠肺炎疫情

的肆虐令中國經濟面臨著前所未有的挑戰，首季ＧＤＰ更下跌６﹒８％，創下１９９２年有記錄

以來的新低。在這樣的背景下，是次兩會是否仍然會對今年經濟定下增長目標？下半年的宏觀經

濟政策又該如何定調？



＊今年經濟目標或是比較大的區間範圍＊



植信投資研究院院長連平接受《經濟通通訊社》採訪時表示，今年中國經濟增長確實面臨很

大的不確定性，難以根據所實施的政策估算出一個確切的增長目標。但是，經濟目標還是需要的

，因為各級政府和部門全年的工作和考核都要以這個目標作為參照，所以今年經濟目標可能是一

句定性的表述，也有可能是個比較大的區間範圍。

他補充道，比如說，今年全球經濟在疫情影響下料陷入衰退，歐洲、美國經濟或將出現負增

長，在這樣的背景下，中國的目標可以是「保持正增長」或「保持低個位數增長」之類的表述。

當然，也有可能是個區間目標，去年中國的經濟增長目標是６％到６﹒５％，那麼今年不確定性

增加，則可以把區間範圍放寬到１個百分點。

植信投資研究院早前發布的報告預計，今年中國經濟增長率在３﹒５％至４﹒５％的中速增

長水平，支撐因素包括宏觀政策逆周期調節加碼、基建投資加快、房地產市場回暖，以及金融業

和信息行業的快速增長。



＊赤字料超５％，ＧＤＰ翻番有難度＊



為抵禦疫情影響、實現經濟目標，中央政府已在財政政策方面已提出將採取擴大赤字、發行

特別國債、擴大地方專向債等多種逆周期措施，具體的安排料將在兩會上予以明確。

連平認為，今年財政赤字可能會在去年２﹒８％的基礎上大幅度上升，達到或超過５％；地

方政府專項債額度將在去年２﹒１５萬億元（人民幣．下同）的水平上再提升至３﹒５萬至４萬

億元，再加上發行抗疫特別國債２至３萬億元。

貨幣政策方面，今年總體仍向偏鬆方向調整，人行上半年已經多次減息降準，預計近期可能

還會有動作，但下半年再減息降準的可能性就比較小了，因為貨幣政策的效果有滯後性，在上半

年實施可以在下半年看到效果；而下半年再實施的話，對今年的經濟拉動作用就不大了。

不過，即便如上述的財政貨幣措施雙雙加碼，中國經濟要達到「２０２０年國內生產總值比

２０１０年翻番」的目標仍然有難度。根據測算，今年中國經濟增長率要達到５﹒２％才能實現

翻番目標，但從今年的情況來看，要達到５％以上較有困難。

對此，連平認為，雖然今年無法精確達到ＧＤＰ翻一番這個數字，但事實上差得並不多，基

本９５％以上的目標都已經實現，特別是在遭受這樣的一個百年未遇的疫情衝擊下，中國還是能

夠基本實現這個目標，本身就已經是不容易了。



＊需平衡發債力度與宏觀槓桿率＊



當然，在度量刺激措施的時候，政府還需平衡發債的力度以及宏觀槓桿率水平。２００８年

中國為應對國際金融危機曾提出四萬億經濟刺激計劃，在迅速遏制經濟增速下滑的同時也促使宏

觀槓桿率快速攀升，對經濟帶來風險隱患。

連平認為，今年經濟下行壓力加大，政府加槓桿責無旁貸。不過，從目前的措施看來，應該

不會出現四萬億時宏觀槓桿率大幅上升的情形。「當時並不是財政赤字大幅度的擴張，而貨幣信

貸的大幅度的擴張。２００９年Ｍ２增速超過２０％，信貸增速超過３０％，現在增速還遠遠沒

到那個時候，所以宏觀槓桿率也沒有快速上升，但小幅上升是正常的，」連平說道。



＊可提升避險資產黃金的投資比例＊



他預計，今年廣義貨幣Ｍ２增速可能會在１０％至１２％之間，社會融資規模增長１３％至

１４％，屬於合理的水平。在寬鬆的財政政策和貨幣政策疊加下，對於今年的資產配置，他的建

議是：富裕的流動性將增加市場活力，因此建議提升權益類投資比例、提升避險資產黃金的投資

比例，並維持固定收益資產比例不變。而由於海外股市未來將頻繁受到國際政治經濟動盪衝擊，

短期大幅震盪行情是大概率事件，因此建議降低海外金融資產配置。

