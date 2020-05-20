【抗疫維穩】外匯局支援貿易新業態發展，放寬對跨境電商外匯管制

《經濟通通訊社２０日專訊》國家外匯管理局發布《關於支援貿易新業態發展的通知》，促

進外貿提質增效。

一是拓寬貿易新業態結算渠道。支援符合條件的銀行憑交易電子資訊辦理外匯業務。

二是便利跨境電商出口業務資金結算。跨境電商可將境外倉儲、物流、稅收等費用與出口貨

款軋差結算。

三是優化跨境電商相關稅費的跨境代墊。企業可為客戶跨境代墊相關的倉儲、物流、稅費等

。

四是滿足個人對外貿易結算需求。個人可通過外匯賬戶辦理跨境電商和市場採購貿易項下外

匯結算。

五是完善市場採購貿易資金結算。經市場採購貿易平台備案的主體，銀行可憑平台資訊為其

辦理委託第三方報關的收結匯業務。

六是支援外貿綜合服務企業代辦出口收匯。符合技術條件的外貿綜合服務企業，可通過具備

審核交易電子資訊能力的銀行，為其服務的客戶代辦出口收匯手續。

七是便利企業遠程辦理外匯業務。企業可與外匯局系統直連，實現更多外匯業務網上辦理。

八是優化小額交易涉外收付款申報。支援企業以自身名義匯總申報小額涉外收支，滿足其出

口退稅、融資的申報需求。

九是持續跟蹤貿易新業態的創新發展。按照「服務實體、便利開放、交易留痕、風險可控」

的原則，主動回應市場主體外匯業務的新訴求。此外，外匯局將加強事中事後監管，並指導銀行

和支付機構完善內控，強化風險防範。

外匯局新聞發言人、總經濟師王春英表示，《通知》優化了貿易新業態外匯結算模式，擴大

賬戶收支範圍，推動更多業務網上辦理，在降低市場主體綜合成本的同時，提升跨境結算效率。

跨境電商可將境外倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款軋差結算。個人可通過外匯帳戶辦理跨境

電商和市場採購貿易項下外匯結算。符合技術條件的外貿綜合服務企業，可通過具備審核交易電

子資訊能力的銀行，為其服務的客戶代辦出口收匯手續。（ｗｌ）

