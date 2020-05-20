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即市新聞

20/05/2020 17:41

【抗疫維穩】外匯局支援貿易新業態發展，放寬對跨境電商外匯管制

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家外匯管理局發布《關於支援貿易新業態發展的通知》，促
進外貿提質增效。
　　一是拓寬貿易新業態結算渠道。支援符合條件的銀行憑交易電子資訊辦理外匯業務。
　　二是便利跨境電商出口業務資金結算。跨境電商可將境外倉儲、物流、稅收等費用與出口貨
款軋差結算。
　　三是優化跨境電商相關稅費的跨境代墊。企業可為客戶跨境代墊相關的倉儲、物流、稅費等

　　四是滿足個人對外貿易結算需求。個人可通過外匯賬戶辦理跨境電商和市場採購貿易項下外
匯結算。
　　五是完善市場採購貿易資金結算。經市場採購貿易平台備案的主體，銀行可憑平台資訊為其
辦理委託第三方報關的收結匯業務。
　　六是支援外貿綜合服務企業代辦出口收匯。符合技術條件的外貿綜合服務企業，可通過具備
審核交易電子資訊能力的銀行，為其服務的客戶代辦出口收匯手續。
　　七是便利企業遠程辦理外匯業務。企業可與外匯局系統直連，實現更多外匯業務網上辦理。
　　八是優化小額交易涉外收付款申報。支援企業以自身名義匯總申報小額涉外收支，滿足其出
口退稅、融資的申報需求。
　　九是持續跟蹤貿易新業態的創新發展。按照「服務實體、便利開放、交易留痕、風險可控」
的原則，主動回應市場主體外匯業務的新訴求。此外，外匯局將加強事中事後監管，並指導銀行
和支付機構完善內控，強化風險防範。
　　外匯局新聞發言人、總經濟師王春英表示，《通知》優化了貿易新業態外匯結算模式，擴大
賬戶收支範圍，推動更多業務網上辦理，在降低市場主體綜合成本的同時，提升跨境結算效率。
跨境電商可將境外倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款軋差結算。個人可通過外匯帳戶辦理跨境
電商和市場採購貿易項下外匯結算。符合技術條件的外貿綜合服務企業，可通過具備審核交易電
子資訊能力的銀行，為其服務的客戶代辦出口收匯手續。（ｗｌ）

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