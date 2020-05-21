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21/05/2020 10:58

【新冠肺炎】加拿大央行：如果解封通脹或將面臨下行壓力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》加拿大央行副總裁連恩周三（２０日）表示，直要新冠疫情相
關的封閉措施解除，通脹可能會面臨下行壓力，暗示央行不急於上調利率。
　　連恩又指加拿大可能出現供需都較早前疲軟的局面，而關閉措施相關的損害可能降低生產率
，導致通脹上升。
　　不過央行的分析表明需求下滑的部分原因在於業務疲軟，消費者信心的影響亦可能較大，通
脹可能面臨下行壓力。他重申央行預計次季度國內生產總值（ＧＤＰ）將從２０１９年底水平大
幅下降１５％至３０％。（ａｌ）

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