《午市前瞻》港股整體仍缺乏大方向，料上攻２４８００點有阻力

《經濟通通訊社２１日專訊》美國聯儲局公布４月份會議紀錄，內容重申將維持利率在接近

零的立場，各個官員都同意聯儲局使用所有工具來支持經濟，刺激美股三大指數造好，港股隨外

圍高開１２８點報２４５２８點，已為早市最高位。惟全國「兩會」召開在即，市場觀望氣氛濃

厚，當中出口股、本地地產及騰訊（００７００）回吐，拖累港股半日最多倒跌１９１點報

２４２０８點。其後，靠中移動（００９４１）及受惠中資企業赴美上市受阻利好的港交所

（００３８８）撐市，港股跌幅收窄。港股半日收報２４３９７點，跌２點，主板成交

６６０﹒３３億元。國企指數報９８８４點，跌１３點或跌０﹒１４％。

Ａ股方面，上證綜合指數半日報２８８５點，升１點，成交１３９７﹒７２億元人民幣。深

證成份指數半日報１０９４４點，跌３點，成交２１４７﹒４２億元人民幣。



＊中資企業赴美上市或受阻，港交所逆市升３％＊



重磅股方面，港股半日靠中移動及港交所撐市。美國參議院周三（２０日）通過一項議案，

可能阻止部分中資企業在美國交易所上市，除非他們遵守美國的審計和監管標則。消息或令更多

中資企業來港掛牌，港交所升３﹒０１％，報２７３﹒８元。中移動與廣電訂５Ｇ合作協議，升

３﹒５８％，報５７﹒９元；

其他重磅股個別發展，建設銀行（００９３９）無升跌，報６﹒２７元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒０６％，報７１﹒３５元；騰訊跌１％，報４３５﹒６元。

新經濟股走勢不一，首季智能手機收入增１２％且獲大行唱好的小米集團（０１８１０）抽

高２﹒６６％，報１３﹒１４元；美團點評（０３６９０）繼續破頂，半日升１﹒５６％，報

１３０﹒５元；明日公布業績的阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒６１％，報２０７﹒６元；平安

好醫生（０１８３３）升０﹒８５％，報１０７﹒１元；閱文集團（００７７２）跌１﹒５３％

，報４８﹒３元。

生物科技股繼續炒起兼部分再破頂，與加拿大生物科技公司Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｎａｎｏ

Ｓｙｓｔｅｍｓ合作的康希諾生物（０６１８５）破頂飆１１﹒６３％，報２７４﹒６元；維亞

生物（０１８７３）破頂揚１４﹒２７％，報８﹒０９元；完成Ａ股發行註冊的君實生物

（０１８７７）破頂升１０﹒６９％，報４８﹒６５元；中國抗體（０３６８１）升８﹒４１％

，報４﹒７７元；金斯瑞生物（０１５４８）升６﹒９９％，報１７﹒７６元。



＊聯儲局再次承諾維持近零利率，匯控半日升近１％＊



聯儲局再次承諾維持近零利率，直到確信經濟實現復甦，本地銀行股走勢不一，匯豐控股

（００００５）升０﹒７８％，報３８﹒７５元；渣打集團（０２８８８）升１﹒１９％，報

３８﹒３５元；中銀香港（０２３８８）跌０﹒４１％，報２４﹒３元；東亞銀行

（０００２３）升０﹒６３％，報１５﹒９８元；恆生銀行（０００１１）跌１﹒２６％，報

１３３﹒１元。

申洲國際（０２３１３）遭瑞信降評級至中性，股價跌４﹒４５％，報８９﹒２元，為跌幅

最大恆指成分股；創科實業（００６６９）跌０﹒８１％，報６７﹒３元；敏華控股

（０１９９９）升３﹒２５％，報６﹒０３元；萬洲國際（００２８８）跌０﹒４４％，報

６﹒７３元；新秀麗（０１９１０）跌１﹒０７％，報６﹒４７元。

部分軟件股持續強勢，金蝶（００２６８）升２﹒４５％，報１４﹒２４元破頂；微盟集團

（０２０１３）升３％，報７﹒２２元；金山軟件（０３８８８）跌０﹒８４％，報２９﹒４元

；中軟國際（００３５４）跌２﹒７２％，報４﹒２９元；中國有贊（０８０８３）跌１﹒３％

，報０﹒７６元。



＊黃偉康：內地手遊數據好，可吸納中手游追落後＊



推遲逾兩個月的中國「兩會」今天正式開幕，惟市場觀望氣氛濃，港股半日高開低走，安里

主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，由上月底至今，港股整體格局仍沒有太大改變

，雖近日美股造好，特別是納指，從低位累計升幅已超三成，惟對港股推動不大。黃偉康指出，

資金多追捧新經濟及生物科技股，但該類股並未納入指數成分，而傳統股則表現一般，因此港股

仍缺乏大方向，料於２３５００點有支持，若無消息推動難突破２４８００點。另外在中美關係

方面，他認為近期仍以口舌之爭為主，不會有大動作，但也會進一步限制港股升幅。

對於連日破頂的微盟，黃偉康認為現追入有風險。他表示，目前市場有充足資金，因此該類

股一有好消息就被追捧，但近日亦見到不少股份有高位配股操作，加上該股累計升幅大，應留意

風險。反而看好上日一隻大陽燭升上的中手游（００３０２）。他指出近期內地公布的手遊數據

好，且該股表現相對落後，仍有炒風，建議可作短線操作，料本次升浪可破百天線（約２﹒９１

）阻力，上望３﹒２元。（ｆｚ、ｋｓ）

