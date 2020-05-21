【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１２﹒４億人幣，買建行中國飛鶴沽騰訊

《經濟通通訊社２１日專訊》投資者憧憬美國經濟在解封後迅速復甦，以及美國聯儲局或推

出更多刺激措施，隔晚道指收市升３６９點，港股三日累升６０２點後，今早高開後走軟。恆指

隨外圍高開１２８點，早段掉頭向下，曾倒跌１９１點一度低見２４２０８點，其後反彈並曾收

復失地，恆指中午僅跌２點。午後美股道指期貨下跌，加上多隻強勢股沽壓現，恆指再度偏軟復

挫過百點，收市跌１１９點或０﹒４９％，報２４２８０。

按額度計算，北水全日淨流入１２﹒４億元人民幣，減少３３﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、中國飛鶴（０６１８６）、美團點評（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、中國移動（００９４１）

。

主板成交１２４２﹒６１億元增加２２﹒２％。其中港股通成交２１１﹒５億元，佔總成交

１７％。



＊北水繼續沽騰訊，再流出近６億元＊



建設銀行無升跌報６﹒２７元，北水淨買入３﹒９億元。而中國飛鶴跌１﹒０５％報１３﹒

２２元，北水淨買入３﹒７億元。

騰訊控股跌１﹒５％報４３３﹒４元，北水淨賣出５﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ３﹒９０

中國飛鶴 （０６１８６） ３﹒６７

美團點評 （０３６９０） ２﹒５１

香港交易所 （００３８８） ２﹒０６

小米集團 （０１８１０） １﹒０８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －５﹒８３

中芯國際 （００９８１） －５﹒１６

中國移動 （００９４１） －２﹒９０

融創中國 （０１９１８） －１﹒４２

微創醫療 （００８５３） －０﹒９４

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（ｃａ）

