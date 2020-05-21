【地皮截標】鴨脷洲住宅地明截標料發展商青睞，估值１０至１２億

《經濟通通訊社２１日專訊》鴨脷洲海旁道住宅地將於明日截標，市場預期，地皮發展規模

適中，加上港島區地皮較為罕有，將可吸引發展商爭相入標競投。綜合市場預測，地皮估值介乎

約１０億至１２﹒２億元，每方呎樓面地價約１﹒１５萬元至１﹒３萬元。

華坊諮詢預料，今次推出的住宅地地皮規模適中，總投資金額不高，預計能吸引中小型發展

商入標，料入標反應熱烈，中標發展商會以７﹒６至８倍地積比開則，樓面呎價約１﹒２４至１

﹒３萬元，可售１１﹒８至１２﹒２億元。

萊坊同樣預料地皮入標反應會不錯，萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文預期，項目將

吸引７至１０個中大型發展商入標，惟受疫情、經濟下行及失業率上升等因素影響，發展商在出

價上會比較保守，估計每平方呎樓面地價約１﹒１５萬至１﹒３萬元，估值為１０至１１﹒４億

元，總投資額約２０億至２５億元。

他續指，地皮近豪宅項目「南灣」，落成後可享香港仔南避風塘一帶的海景，由於地皮呈長

條形，估計發展商主力開中型單位，令較多單位可享海景，估計住宅項目落成後可提供１５０至

２００中型單位，並主攻家庭客及換樓客，落成後每呎樓面料售２﹒５萬元起。

該地皮佔地約１﹒２２萬平方呎，最高可建住宅樓面８﹒８３萬平方呎，而商業用途的樓面

面積則需按照賣地條件中的相關條件計算，另外，賣地章程亦要求中標發展商需興建私家車及電

單車車位，及保養鄰近的一幅斜坡。（ｙｗ）

