《小傳日記》疫苗無料到，生科股回吐；魚缸升轉跌，交投好熱烈

《小傳日記》孖屐又再憧憬花旗國經濟活動恢復，加上儲局鮑爺拍心口咁話會盡用所有工具

來撐經濟，隔晚美股三大指數都做好，納指更升２巴仙升至今年２月２１日以嚟高位。香江魚缸

三日累升６０２點後，今朝（２１日）高開１２８點報２４５２８點，但已經為全日最高位。港

股一開波已腳軟調頭，最多跌１９１點見２４２０８點半日低位。缸友個個等住開「兩會」，盤

中保持悶局，半日跌唔夠３點。

午後Ａ場轉跌，美股指數期貨又齊齊向下插，加上多隻生科股破頂後散水，魚缸繼續跌過百

點，不過仍守住幾條移動平均線之上，最終全日收報２４２８０，下跌１１９點或跌近半巴仙，

主板成交１２４２﹒６１億銀大增兩成二。國貨指數報９８５０，下跌４７點或跌近半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指報２８６７，下跌１５點或跌逾半巴仙；深證成指報１０８４５，下跌

１０３點或跌近１巴仙，兩市成交６２６２億人仔跌近９巴仙

大隻藍戰士方面，大象（００００５）同ＡＩＡ（０１２９９）齊齊逆市微升一格，分別報

３８﹒５銀同７０﹒６５銀；ＱＱ（００７００）挫近２巴仙，報４３３﹒４銀。花旗國參議院

星期三通過一項議案，打算加強對神州及其他國家在美國證券交易所上市的監管，未來或者會驅

使更多中概股回歸港股一市，完全益晒生發發（００３８８），全日走高近２巴仙，報２７１銀

；神州移動（００９４１）母公司宣布同神州廣播電視網絡共建共享５Ｇ網絡，今日飛起逾３巴

仙，報５７﹒７銀，係表現最好藍戰士；建行（００９３９）無升跌，報６﹒２７銀。



＊阿里就放榜股價卻下望，軟件股走弱中軟向下削＊



阿里巴巴（０９９８８）就快放榜，本來大家都預期佢有好成績，但係近期花旗國真係迫得

太緊，瑞幸咖啡出事之後，又要搞中概股，阿里都會好價呢？所以今日回吐逾２巴仙，報２０６

﹒２銀。其他新經濟股一同走弱，美團點評（０３６９０）跌近１巴仙，報１２７﹒６銀；平醫

（０１８３３）跌逾１巴仙，報１０５﹒１銀；閱文（００７７２）挫逾４巴仙，報４６﹒９５

銀；眾安在線（０６０６０）走低近４巴仙，報２８﹒５５銀。

噚日（２０日）一堆軟件股升到風風火火，今日就一堆獲利盤湧現，其中中軟國際（００３

５４）軟近４巴仙，報４﹒２５銀；微盟（０２０１３）跌唔夠半巴仙，報６﹒９９銀；赤子城

（０９９１１）瀉近４巴仙，報１﹒８８銀；金蝶（００２６８）跪低逾２巴仙，報１３﹒６２

銀；金山軟件（０３８８８）潛近半成，報２８﹒３銀。



＊先升後回吐生科股糟糕，中美打大交出口股難搞＊



呢一期生物科技股真威水，個個唔係搞癌症藥，就係研究新冠病毒藥品，雖然股價都飛高高

，但近日都係逾冷鋒回吐，好似隻康希諾生物（０６１８５）創新高後就直線插水跌逾一成三，

報２１４銀；百濟神州（０６１６０）潛逾３巴仙，報９７銀；康方生物（０９９２６）瀉逾８

巴仙，報２７﹒１銀；信達生物（０１８０１）唔見咗近９巴仙，報４２銀；中生製藥

（０１１７７）撻低近３巴仙，報１２﹒０８銀。

花旗國大佬侵侵（特朗普）又再出招，先前話追究新冠病毒問題，而家又出手搞中概股，睇

怕都沒完沒了，出口股今日都會明顯回調，申洲（０２３１３）跪低近４巴仙，報８９﹒８５銀

；萬洲國際（００２８８）跌逾１巴仙，報６﹒６５銀；敏實集團（００４２５）微跌唔夠半巴

仙，報２１﹒５銀；敏華控股（０１９９９）挫逾半巴仙，報５﹒８銀。不過，德昌電機（００

１７９）逆升近３巴仙，報１３﹒２６銀。



＊儲局撐復甦銀行唔使愁，馬交拍烏蠅賭佬頭擰擰＊



聯儲局再次承諾維持近零利率，直到確信經濟實現復甦，不過市況唔好，本地銀行佬兩邊走

，小象（０００１１）跌低逾１巴仙，報１３３﹒４銀；東亞（０００２３）漲半巴仙，報１５

﹒９６銀；中銀香江（０２３８８）偏軟，報２４﹒３５銀；渣打（０２８８８）彈近１巴仙，

報３８﹒２５銀。

早排各國都封城，馬交都拍咗好耐烏蠅，馬交統計暨普查局就公布咗首季旅遊統計，入境旅

客按年大跌近七成至３２１﹒９萬人次，唔包括博彩嘅旅客總消費跌七成至５０億澳門幣。上個

月入境旅客得返１萬人多，按年及按月跌超過九成濠賭股向下，濠賭佬今日都腳仔軟，銀娛（０

００２７）同金沙（０１９２８）雙雙插低逾２巴仙，分別報５２﹒８銀同３０﹒６５銀；美高

梅（０２２８２）跪低近２巴仙，報９﹒４７銀；新濠國際（００２００）跌近１巴仙，報１４

﹒４８銀；永利馬交（０１１２８）唔見近３巴仙，報１４﹒２２銀。請請！



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