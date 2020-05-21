【兩會焦點】景順：下半年經濟若差，北京或採措施刺激房產

《經濟通通訊社２１日專訊》受新冠肺炎疫情影響而延遲的全國人民代表大會，將於明天

（２２日）在北京正式召開。市場將密切關意兩項重要議題，包括２０２０年ＧＤＰ增長預測，

及額外的財政刺激措施以支持受疫情影響的中國經濟。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

趙耀庭就此發表投資前瞻道，中國一向嚴格調控經濟，幾乎從未落空其ＧＤＰ目標增長範圍。隨

著新冠肺炎疫情出現，一切都有所改變，中國最近公布了第一季度的ＧＤＰ同比下降６﹒８％，

是四十多年來表現最差的一次。

中國領導層可能會選擇完全放棄增長預測。他們較有可能會把２０２０年的增長預測指向

２－３％，或以其他數據預測作替代，如以２０２０年財政支出、家庭收入或總體融資的增長水

平或目標。



＊額外財政刺激措施＊



中國至今的財政刺激政策約佔其ＧＤＰ的２﹒５％。與其他國家相比，例如美國約佔ＧＤＰ

的１５％，日本約２０％，或德國約６０％，中國的數字顯得微不足道。

當局很有可能將其預算赤字率目標從２０１９年佔ＧＤＰ的２﹒８％，修定至約３﹒５％或

略高一些的水平。整體財政刺激措施可佔ＧＤＰ的５％左右，而隨著全球經濟形勢惡化，這水平

很有可能會提高。

大部分的財政刺激措施的開支將用於基建項目及財務救濟方案，並在某程度上用於數碼基礎

設施的發展。如果中國２０２０年下半年的經濟表現不佳，北京可能會考慮採取措施刺激房地產

業，但當局目前並未想這樣做。



＊貨幣政策＊



這些貨幣政策將透過中國人民銀行的貨幣寬鬆措施，向金融系統注入流動性並向中小企業提

供貸款。該行預計中國人民銀行將在短期內透過下調存款準備金率（ＲＲＲ）和中期借貸便利

（ＭＬＦ）注入更多的流動性。

該行還預期人民幣將在人大會議期間一如以往保持強勢。（ｈｏ）

