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21/05/2020 16:22

【新冠肺炎】特朗普斥中國發言人發假信息，趙立堅：公道自在人心

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普在推特連發數文，批評中國處理新冠肺炎疫情
無能，導致這場「全球大規模殺人」；又不點名批評中國政府的發言人，企圖借虛假信息轉移中
國在次此疫情中對全球造成的痛苦。
　　在北京，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應稱，在抗擊疫情的過程中，中國政府
始終本著公開、透明、負責任的態度，堅持用事實說話。「誰在全力以赴維護人民生命健康，誰
在竭盡所能推動國際合作？我相信公道自在人心，世人會看得清楚」。（ｃｔ）

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