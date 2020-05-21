【新冠肺炎】特朗普斥中國發言人發假信息，趙立堅：公道自在人心

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普在推特連發數文，批評中國處理新冠肺炎疫情

無能，導致這場「全球大規模殺人」；又不點名批評中國政府的發言人，企圖借虛假信息轉移中

國在次此疫情中對全球造成的痛苦。

在北京，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應稱，在抗擊疫情的過程中，中國政府

始終本著公開、透明、負責任的態度，堅持用事實說話。「誰在全力以赴維護人民生命健康，誰

在竭盡所能推動國際合作？我相信公道自在人心，世人會看得清楚」。（ｃｔ）

