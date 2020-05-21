【中概噩夢】分析：美國法案劍指中概股，料中企不會放棄赴美上市

《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》報道，在與中國不斷升級的競爭中，美國再度重拳

出擊。美國參議院以壓倒性多數通過一項法案，可能導致一些中國公司被禁止在美國股票交易所

上市，但鮮有人預計中國企業會完全放棄美國這一上市地點。

許多中國公司都渴望赴美上市，因為這不僅有利於提高它們的聲望，同時也是因為那里的資

本市場流動性更好。不過，許多中資企業上市後表現不佳以及縮減融資目標令這一途徑蒙塵。



＊美國市場流動性極佳，仍吸引中國科技行業公司＊



有部分析師認為即使新法案通過，中企亦不會輕易放棄赴美上市。其中，精品投銀董事

Ｓｈｅｎ Ｍｅｎｇ表示，短期來看，新法案會挫傷中國ＡＤＲ的人氣，但並不過於擔心潛在的

影響。美國當局要證明某些中國公司受到政府的影響是很困難的，而中國公司，尤其是科技行業

的公司也不會輕易放棄美國市場，因為那裡的規則更簡單，也更靈活。

ＩＧ Ａｓｉａ市場策略師Ｊｉｎｇｙｉ Ｐａｎ同樣認為，美國可能仍會是中國公司的

ＩＰＯ首選地之一，因為長期以來它一直被視為流動性極佳，並且有助於提高中國公司的吸引力

。不過話雖如此，中美關係惡化可能會促使一些企業考慮歐洲或者更近的亞洲作為替代上市地點

。

而光銀國際董事總經理林樵基則認為，現在赴美上市的條件變得更加苛刻，許多中國公司可

能會選擇去香港上市。香港進行的改革將歡迎那些中資股ＡＤＲ到香港第二上市，而還未上市的

加權表決權股公司則能在香港進行第一上市。（ｊｔ）

