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21/05/2020 09:59

【兩會焦點】中國境外資產保值壓力大，屠光紹等建議創新投資方式

　　《經濟通通訊社２１日專訊》《證券時報》今日援引全國政協委員、中投公司原總經理屠光
紹和中投公司副總經理趙海英今年兩會提交的提案提示稱，中國境外資產的安全隱憂加大，建議
通過加強頂層設計、創新對外投資方式等，統籌做好新形勢下境外資產安全保護。
　　兩位委員提醒，新冠疫情後，未來「經濟主權」和區域合作可能被更多強調，各國政府將會
深入檢視重要物資的供應鏈安全；「逆全球化」有向「去中國化」演變的趨勢。如果處理不當，
中國企業對外投資將更容易被國際監管機構視為帶有「政府背景」和「政治意圖」。
　　屠光紹、趙海英認為，當前，全球經濟表現出「三低一高」的新特點：低增長、低通脹、低
利率、高債務。一些發達國家轉向「現代貨幣理論」，通過壓低收益率曲線支持財政擴張，增加
了全球金融的脆弱性。加上此次疫情衝擊為更大的全球經濟衝擊埋下隱患，國際金融體系可能面
臨長期低利率環境，中國境外資產保值增值壓力加大。
　　在創新對外投資方式方面，報告認為應注重構建境外合作夥伴關係。適應國際監管新形勢，
優化對外投資思路，加強與國際、當地機構的深度合作，建立穩固的合作夥伴關係。通過交易結
構設計發揮雙方比較優勢，形成利益綁定，實現互利共贏。推進與重點國家發起設立多雙邊基金
，搭建跨境投資生態系統，推動跨境對接合作。（ｗｌ）

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