【兩會焦點】雷軍籲發展衛星互聯網「新基建」，建災害預警物聯網

《經濟通通訊社２１日專訊》全國人大代表、小米集團（０１８１０）董事長兼ＣＥＯ雷軍

今年兩會提交了四份建議，分別是《關於推動衛星互聯網行業發展的建議》、《加快運用智能手

機、電視等智能終端建設我國災害預警等公共服務體系的建議》、《關於完善小微企業融資服務

的建議》和《關於加大力度引進國際高層次人才的建議》。雷軍已連續第二年建言發展商業航天

，呼籲將衛星互聯網納入中國「十四五」發展規劃，明確衛星互聯網相關商業航天企業是國家航

天事業的重要組成部分。

雷軍還建議，進一步降低民營企業進入衛星互聯網的門檻。主要措施有兩條，一是改革國內

衛星頻率申請協調機制，即降低向國際電聯申報頻率軌道資源的門檻；二是進一步放開對民營企

業應用商業衛星開展商業服務的行業准入限制。同時，加大力度發展天使投資、創業投資等融資

方式，促進科技創新型小微企業發展。

「衛星互聯網」概念近年變得炙熱，有觀點認為新太空競賽已在全球展開。特斯拉創始人馬

斯克旗下Ｓｐａｃｅ Ｘ上月成功將第七批６０顆星聯（Ｓｔａｒｌｉｎｋ）星發射升空，

ＳｐａｃｅＸ入軌衛星總數已達到４２２顆。市場經常將衛星互聯網與５Ｇ技術比較，但多數分

析認為，５Ｇ較衛星互聯網可靠性更高，延時性更低，及衛星互聯網無法提供５Ｇ巨大帶寬。不

過，衛星通信優勢在海洋、沙漠等偏遠地區，與地面通信網絡（２╱３╱４╱５Ｇ）形成互補。

中國於２０１８年啟動低軌道小衛星部署「虹雲工程」，計劃於今年投入示範應用。



＊小米已研發全球首個接入地震預警功能的「手機＋物聯網」平台＊



而在災害預警物聯網方面，雷軍透露，目前小米集團已經和成都高新減災研究所聯合研發了

全球首個系統級接入地震預警功能的「手機＋物聯網」平台。功能上線１７５天，成功預警

４﹒０級以上地震９次，無一漏報。

雷軍建議，鼓勵科研機構和企業，成為災害預警體系的建設和服務主體，並呼籲各級應急管

理部門盡快授權開通全國電視、手機的地震預警服務，打通地震預警「最後一公里」。（ｗｌ）

