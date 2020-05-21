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21/05/2020 16:03

【兩會焦點】汪洋：支持完善港澳同憲法和基本法實施相關制度機制

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全國政協十三屆三次會議開幕會今日下午３時在人民大會堂舉
行，政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。報告指出，做好大團結
大聯合工作。緊緊圍繞推動「一國兩制」行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支
持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。深化同台灣島內有關黨派團體、社會
組織、各界人士交流交往。就僑務工作等調研考察。
　　此外，為民主黨派、無黨派人士在人民政協更好發揮作用創造條件。召開少數民族界、宗教
界主題協商座談會，就民族地區旅遊業發展、宗教人才培養等調研。
　　報告提及，在愛國主義、社會主義旗幟下，把共同目標作為奮鬥動力源和方向標，求同存異
、聚同化異，致力凝聚海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的最大政治共識。要不斷通
過加強學習明共識、協商交流聚共識、團結　批評　團結增共識。要增強工作實效性，針對難點
、熱點、焦點問題和特定群體利益訴求，適應互聯網發展對人們思想觀念的影響，有的放矢地做
好宣傳政策、理順情緒、增進團結的工作，推動人民政協成為在共同思想政治基礎上化解矛盾和
凝聚共識的重要渠道，為中國共產黨領導人民有效治理國家厚植政治和社會基礎。（ｗｌ）

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