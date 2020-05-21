【ＦＯＣＵＳ】美狙擊中概股升級，北京密密謀安全門

【ＦＯＣＵＳ】４月初自爆「造數」的瑞幸咖啡（Ｌｕｃｋｉｎ），停牌４３天後甫恢復交

易，即遭擔心難逃除牌命運的投資者爭相拋售，周三（２０日）收市重挫３６％。瑞幸拖累中概

股同受狙擊效應更變本加厲，隨著美國參議院同日通過一項法案，包括阿里巴巴、新浪、百度等

中國公司未來皆面臨從美股退市的風險。



＊若連續３年拒審計，恐將面臨退市＊



經歷２２億元「造數」風波，頭頂「全球最快ＩＰＯ公司」的瑞幸，雖速炒ＣＥＯ錢治亞、

ＣＯＯ劉劍，董事長陸正耀誓言「會傾盡全力維持門店運營，竭盡所能挽回股東損失，讓瑞幸這

個品牌能夠走下去」，但都似顯回天乏術。

繼遭法院頒令凍結在開曼群島及香港地區的資產、傳出關店裁員消息後，公司並正式接獲納

斯達克的除牌書面通知；儘管股票因等待聽證會結果的空窗期內仍可交易，但昨日首復市即一度

暴瀉達４５％，收盤跌３６％報２﹒８２美元，而過去一年股價最高時曾逾５１美元。

瑞幸早前引發一輪中概股（愛奇藝、好未來、跟誰學等）遭沽空機構狙擊潮，最新出招者則

升級至花旗國參議院。據此份獲一致通過的《外國公司問責法案》的法案，中概股公司若未能證

明其不歸外國政府所有或控制，或連續３年未能遵守美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ

）的審計，恐將面臨退市。



＊倫敦香港雙後備，再推西部大開發＊



一直以來，中國都並非ＰＣＡＯＢ的司法管轄區；鑒於中概股的大量業務都位於境內，國內

法律並要求，企業須將會計賬目保存在國內，並對審計將文檔轉移至國外設限。

對此，法案的發起者之一、共和黨籍參議員肯尼迪Ｊｏｈｎ Ｋｅｎｎｅｄｙ就稱，「中國

正滑向主導地位，在每一個轉折點上都作弊」；另一發起者、民主黨籍參議員

Ｃｈｒｉｓ Ｖａｎ Ｈｏｌｌｅｎ則稱，「長期以來，中國公司無視美國的報告標準，誤導投

資者。」

上述法案尚需經眾議院通過、侵侵簽署才能正式生效，但繼關稅戰、科技戰後，資本戰亦正

全面掀開戰幕。中美全面脫鈎逆風重重之下，消息就指中國正鼓勵企業考慮赴倫敦上市，港交所

同據報擬縮短現時新股由招股到定價的「Ｔ＋５」周期，以增強競爭力。而國務院時隔２０年再

推進「西部大開發」，其中提及優化與歐洲、東盟、一帶一路國家的運輸物流，亦被視作尋求更

多緩衝空間，抵消地緣政治孤立的風險。

面對過去數十年的中美互惠互利劇本幾近尾聲，北京密密佈局多道安全門；而上一次全球化

巨浪崩塌（１９１４年），隨之而來兩次世界大戰和大蕭條，這一次全球化的盡頭又將發生什麼

？

