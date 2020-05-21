【新冠肺炎】永勝醫療旗下兩款產品獲美國藥監局授予緊急使用授權

《經濟通通訊社２１日專訊》永勝醫療（０１６１２）公布，集團的Ｉｎｓｐｉｒｅｄ
Ｏ２ＦＬＯ呼吸濕化治療儀及配件，以及和普樂ＳＴ７３０無創呼吸機最近獲美國食品藥品監督
管理局授予緊急使用授權。
Ｏ２ＦＬＯ是非侵入式高流量給氧治療器械，向能自主呼吸的患者輸出經加熱和濕化的氣體
，可用於治療新冠肺炎；而ＳＴ７３０已自２０２０年１月起用於治療在中國的２０１９冠狀病
毒病患者之呼吸困難症狀。（ｃｗ）
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