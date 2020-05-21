《日入而息》傳人大公布港版國安法，海洋公園新定位轉向保育

《今天重點》﹡傳人大今晚公布「港版國安法」，堵塞國安漏洞有別２３條

﹡全國政協會議開幕，為因疫情犧牲烈士和逝世同胞默哀；汪洋稱支持完善港

澳同憲法和基本法實施相關制度機制

﹡邱騰華指未來海洋公園或脫離傳統的發展模式；《海洋公園公司條例》的放

寬需視乎確實需要更改；盛智文冀海洋公園撥款獲通過，管理風格保守需走

向商業化

﹡港台顧委會主席稱快將啟動工作小組，務求節目準確持平；工會稱顧委會干

預港台內部事務，無回應工會成員列席要求

﹡本港４月整體通脹率回落至１﹒９％，基本通脹率２﹒３％



《即日市況》﹡生科股獲利回吐，港股跌１１９點收２４２８０，成交近１２４３億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５５％，中芯訪談羅生門撼動維穩格局



《美元匯價》﹡英國首發負利率國債，支持短線美匯反彈；歐元最新報１﹒０９８５╱

８８，日圓最新報１０７﹒７２╱７５



《公司業績》﹡普華和順（０１３５８）聯營ＣＢＰＯ首季淨利近６１３６萬美元



《公司資訊》﹡德利機械（０８１４２）建議轉板申請失效，已向聯交所申請續期

﹡鴻寶資源（０１１３１）百慕達法院清盤聆訊押後至６月１日

﹡會德豐（０００２０）藍田新盤一期命名ＫＯＫＯ ＨＩＬＬＳ

﹡同程藝龍（００７８０）首季業績轉盈為虧，蝕５５６３﹒３萬人幣

﹡東亞銀行（０００２３）今年首季信用卡網上交易增近三成，料今年貸款增

長放緩

﹡瑞安房地產（００２７２）競得上海青浦區地塊土地使用權，涉４﹒３億人

幣

﹡陳啟龍將於８月２８日卸任數碼通（００３１５）執董及首席財務總監職務

﹡綠地香港（００３３７）子公司中標雲南昆明六幅土地，涉５﹒５２億元

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）８０８﹒９萬股，涉資３﹒８億

元

﹡同仁堂國藥（０３６１３）財務總監辭任並即日委任為首席運營官

﹡友邦保險（０１２９９）稱限制股東會出席人數至１５０人，籲股東循網上

廣播參與



《神州民企》﹡中芯國際（００９８１）《與泰康交流紀要》內容違背事實純屬捏造

﹡恆安國際（０１０４４）視乎需求加大口罩生產，初期佔收入比例仍低

﹡雨潤食品（０１０６８）與蒙城宏健食品訂立牛肉製品採購框架協議



《中國要聞》﹡上海銀保監局長韓沂稱建議優化稅延型養老保險政策

﹡銀保監人員傳已進駐中行，專項調查原油寶事件

﹡內地部署落實金融政策促生豬生產加快恢復

﹡中國境外資產保值壓力大，屠光紹等建議創新投資方式

﹡北京嚴查炒作「學區房」，２１家房地產機構被查處

﹡雷軍籲發展衛星互聯網「新基建」，建災害預警物聯網

﹡網易丁磊稱建議編程納學業考試，設數字文化出海平台

﹡工信部表示２０２０年初步形成超高清視頻標準體系

﹡全國政協會議開幕，為因疫情犧牲烈士和逝世同胞默哀

﹡汪洋稱支持完善港澳同憲法和基本法實施相關制度機制

﹡野村料特別國債最新預測１萬億，更多依靠地方專項債

﹡瑞幸咖啡跌浪恐未見底，傳知名基金目前仍持有空倉；分析指美國法案劍指

中概股，料中企不會放棄赴美上市

﹡渣打５月中國中小企信心指數續回升，融資成本未見跌

﹡許家印指恆大逾千個項目全部復工，人數達７８萬之多；李小加兩會提案倡

加速數據要素市場培育；景順料下半年經濟若差，北京或採措施刺激房產；

李彥宏：百度內部正研究在香港等地第二上市



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１１００８﹒３１點



《其他消息》﹡劉鳴煒稱海洋公園須改變營運模式，預計未來一兩年旅客人數不理想

﹡盛智文冀海洋公園撥款獲通過，管理風格保守需走向商業化

﹡中科興業入稟高院，要求司法覆核紅磡站調查報告

﹡貿發局表示６月中決定書展是否如期舉行

﹡廉署起訴Ｄ＆Ｇ香港分公司前主席，涉收非法回佣

﹡駐港公署表示嚴正譴責美政客對香港特區政府無理施壓

﹡港台顧委會主席稱快將啟動工作小組，務求節目準確持平；工會稱顧委會干

預港台內部事務，無回應工會成員列席要求

﹡法院裁定劉小麗選舉呈請勝訴，陳凱欣非妥為當選；劉小麗稱是次裁決為慘

勝

﹡深股通額度全日用５﹒１億元，陸股通連續四日流入；滬股通額度全日用近

２７億元，陸股通淨流入２１﹒３億

﹡羅振邦獲委任為九龍西醫院聯網總監

﹡申請禁止公眾查閱選民登記冊，高院裁定員佐級協會部分上訴得直

﹡星展指中國餐飲業明年才能完全回復正常，但疫情長遠有利大企業

﹡中國調整鐵礦石檢查程序，澳洲呼籲市場不必擔心

﹡【香港政情】陳凱欣研究上訴與否，議員資格６月１０日前仍有效

﹡三星興建生產５納米晶片南韓廠房，料明年下半年投產

﹡４月整體通脹率回落至１﹒９％，基本通脹率２﹒３％

﹡基匯資本成功籌得２８５０萬英磅，為倫敦寫字樓項目再融資

﹡美國公布首次申請失業金人數，美聯儲副主席講話

﹡港匯觸及７﹒７５強方兌換保證價，為三周以來首次



《新冠肺炎》﹡全國昨新增２宗確診無症狀３１人，上海再現本土病例；湖北省昨新增２８

名無症狀感染者，無確診病例

﹡港台顧委會與邱騰華會面，冀尋求工作指引及交流

﹡駿隆集團調查指逾兩成僱員憂疫情對日後工作有影響

﹡特朗普斥中國發言人發假信息，趙立堅：公道自在人心

﹡本港今日新增８宗確診，全屬輸入性或關連個案

﹡永勝醫療旗下兩款產品獲美國藥監局授予緊急使用授權

﹡張竹君指巴基斯坦返港人士確診比率偏高在預期之內

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