《日出而作》人大審議香港國安法，道指跌約百點，美元上升金價跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４４７４﹒１２ 跌 １０１﹒７８點╱０﹒４１％

標普５００ ２９４８﹒５１ 跌 ２３﹒１０點╱０﹒７８％

納斯達克 ９２８４﹒８８ 跌 ９０﹒９０點╱０﹒９７％

倫敦富時１００ ６０１５﹒２５ 跌 ５１﹒９１點╱０﹒８６％

法蘭克福ＤＡＸ １１０６５﹒９３ 跌 １５７﹒７８點╱１﹒４１％

巴黎ＣＡＣ４０ ４４４５﹒４５ 跌 ５１﹒５２點╱１﹒１５％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒６７，歐元兌美元１﹒０９５３



《最新資訊》﹡美國晶片商Ｎｖｉｄｉａ首季盈利增逾兩倍，勝預期

﹡５月費城製造業指數收窄至負４３﹒１，遜市場預期

﹡努欽表示美國經濟將於次季觸底，於第四季出現巨大增長

﹡美５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值３９﹒８勝預期

﹡美國上月二手樓銷售跌近１８％，創近十年最大跌幅

﹡美國上周首領失業救濟金人數達２４３萬人，遜預期

﹡Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ收萬票，超購４９倍

﹡日本上月核心ＣＰＩ跌０﹒２％，遜預期

﹡憂慮香港國安法影響中美局勢，美股道指跌１０１點

﹡歐元結束四連漲轉跌，美元微漲

﹡香港資源（０２８８２）料９個月營業額大減

﹡創陞（０２６８０）料全年度純利跌至不少於１００萬

﹡內地學者表示「港版國安法」料最快半年內完成立法

﹡官媒發文倡國安法維護「一國兩制」，港無法自行立法

﹡美國兩黨擬針對港國安法，對中方官員及銀行實施制裁

﹡特朗普警告如中國在香港實施國安法，美國將作強烈回應

﹡佩洛西眾議院將研究監管外資在美上市法案

﹡庫德洛中美首階段協議不會重新談判，中國有意落實

﹡傳約翰遜要求制定計劃，減少依賴中國進口必需品

﹡德國工商聯會中德貿易正重拾動能，中國經濟已觸底

﹡巴西確診飆礙開採，鐵礦石價升

﹡全美５０州逐步解封，福特復工３日即出事又要叫停

﹡全國昨增４宗確診，四川２宗輸入吉林２宗本土病例

﹡美研疫苗有好消息，猴子康復後有抗體

﹡小米（０１８１０）１億美元增持手機配件商ＺＩＭＩ逾２７％股權

﹡中昌（００８５９）遭上海愛建追還５億人幣

﹡永達汽車（０３６６９）獲董事長增持１００萬股股份

﹡兆邦基（０１６６０）７０００萬人幣售物業，料稅前賺１１２４萬元

﹡百盛商業（０３３６８）首季虧損大增至１﹒４７億人幣

﹡招商證券（０６０９９）出資５億人幣組合營拓北京地產項目

﹡南岸（００５７７）股東要求開股東會罷免董事劉高原

﹡南華資產（０８１５５）１７５０萬元購南華集團（００４１３）天津地皮

﹡盈利時（０６８３８）２８６０萬元投得東莞工業地皮

﹡首灃控股（０１７０３）提前終止上水酒樓重續租賃

﹡偉俊（０１０１３）發１﹒５２億元換股債抵銷貸款

﹡第一太平附屬Ｉｎｄｏｆｏｏｄ首季純利增４％至１﹒４萬億印尼盾

﹡鴻寶能源（０１１３１）向法院申請延期償付令，今早復牌

﹡贏家時尚（０３７０９）不存在股權集中情況



《國企紅籌》﹡威高股份（０１０６６）斥９２４０萬元增持威高骨科



《中國要聞》﹡工作報告提到今年情況特殊，不設全年經濟增速具體目標

﹡工作報告提到優先穩就業，失業率６％ＣＰＩ漲３﹒５％

﹡中石化天津分公司黨委書記建議深化上海原油期貨建設

﹡全國人大今開幕２８日閉幕，李克強將作政府工作報告

﹡全國人大今開幕，議程包括審議香港維護國家安全決定

﹡張業遂表示中方絕不接受有關新冠疫情濫訴和索賠要求

﹡張業遂表示中國不存在大規模外資撤離情況

﹡張業遂表示脫貧攻堅目標一定能夠如期實現



《新股上市》﹡移卡次日招股孖展認購約３５１億元，超購２１２倍

