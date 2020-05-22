【國安立法】黃德几：港股可守２１１３９，外資觀望評級機構看法

《經濟通通訊社吳藹林２２日報道》受累中央政府宣布推出「港版國安法」，今日港股急瀉

１３４９點，恆指失守二萬三。金利豐證券研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，宏觀看

今次事件只是中美的一部分，料港股不會跌穿３月份的２１１３９點低位，但對於會否有大量外

資流出的可能性，視乎評級機構的看法。

黃德几認為，市場對「港版國安法」的解讀是進一步鉗制香港，現在要視乎美國會否出招，

若會就變得「論盡」，如果限制美國資本流入，可以「搞死香港」，並連同一直以來困擾市場的

中美貿易戰夾擊股市。他明言，該法案預計會通過，但其對資本市場心理上的影響在今日已經反

映，料恆指未來不會跌至３月１９日低位２１１３９點，但仍要視乎其後發展。他看淡本月及６

月市況。



＊港交所現價不值，２４５元料有支持＊



早前美國參議院一致通過法案，要求企業證明不受外國政府控制，否則將被禁止在美國任何

交易所上市，分析認為美國上市的中概股或被逼退市。黃德几認為，本港股市遠水不能救近火，

若然中概股真的要被迫退市，亦非一時三刻可來港上市。同時，新型肺炎致企業盈利不佳，下半

年上市的新股有可能正是受累於疫情，他預料下半年ＩＰＯ市場或急速降溫，港交所

（００３８８８）現價亦不值，其市盈率位於３２倍水平，２４５元至２５０元相對上有支持。

對於海外資金流出港股市場的憂慮，他認為要觀察海外監管及評級機構的看法，現況相當被動，

但暫時來看不會影響企業在港上市的流程。

今日本地銀行股全線下挫，匯控（００００５）曾見３５﹒４５元創近四年低，黃德几認為

，銀行息差一直受沉重壓力，經營困難亦非一日之事，明言「一隻唔會派息嘅銀行股無投資價值

」。

