【國安立法】沈慶洪：樓價難大跌地產股觀望，待市況喘定吼新經股

《經濟通通訊社記者鄧經書２２日報道》由於人大審議港版國安法，美國總統特朗普表示將

作出強烈回應，意味香港再度陷入政治市，或引發社會事件升溫，本地地產股及收租股因而大瀉

，九置（０１９９７）半日更挫近９％為跌幅最大恆指成分股。騰祺基金管理投資管理董事沈慶

洪對《經濟通通訊社》表示，樓價不一定因此事而大跌，近期內地資金是支持本港樓價的主力，

料短期因此事而撤資主要為外資，內資應該不會大規模逃離。此外，他指出，中央應清楚評估突

然替訂立港版國安法，必然短期引發市場動盪，中央或推出惠港政策以降低短期經濟陣痛；加上

全球現處於低息環境且量化寬鬆令熱錢滿溢，相信仍有資金流入樓市。他又指出，目前供滿樓比

率高近七成，樓市較難突然出現拋售潮，料短期事件對樓價衝擊有限。



＊關係法及社會運動令樓市風險增＊



然而，他亦提醒樓價短期當然亦有風險，若美國真在賦予香港獨立關稅地位的《美國－香港

關係法》上改動，本港確實有外資大量外流危機，但料機會不太大，因美國自身利益同告受損。

他又指訂立國安法料令社會運動戰火重燃，所以投資者需密切留意事態發展。



＊市況喘定後，新地仍具投資價值＊



鑑於市場波動，他指地產股自然首當其衝大跌，雖然估值變得便宜，但他建議投資者還是先

觀望為佳，因為「政治市」是的波動性沒有界限。若市況喘定及投資者有興趣買入地產股，他建

議選擇新鴻基地產（０００１６），因為其業務在收租及起樓方面分布平均，料經濟轉好時仍有

投資價值。

他補充，目前市況波動，投資者還是手持更多現金為佳，建議未來可繼續買入「ＡＴＭ」等

新經濟及物管股等板塊，皆是增長確定性較高、較少受外圍消息影響及現金流較佳，市況踹定時

可買入。



表列今日同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆基地產（０００１２） ２８﹒３５０元 跌４﹒５４５％

希慎興業（０００１４） ２１﹒８５０元 跌８﹒３８６％

新鴻基地產（０００１６） ９１﹒４００元 跌７﹒１１４％

新世界發展（０００１７） ８﹒１６０元 跌８﹒１０８％



會德豐（０００２０） ５２﹒７００元 跌５﹒１３１％

港鐵公司（０００６６） ３８﹒５００元 跌６﹒５９９％

信和置業（０００８３） ９﹒１４０元 跌８﹒６００％

嘉華國際（００１７３） ３﹒２８０元 跌４﹒６５１％



嘉里建設（００６８３） ２０﹒１５０元 跌４﹒９５３％

領展房產基金（００８２３） ６２﹒３５０元 跌８﹒１０６％

長實集團（０１１１３） ４３﹒４００元 跌６﹒６６７％

太古地產（０１９７２） １８﹒７００元 跌７﹒６５４％

九龍倉置業（０１９９７） ２８﹒８００元 跌８﹒７１６％

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股指

恆生指數 ２３１６０點 跌４﹒６１３％

國企指數 ９４６６點 跌３﹒８９８％

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