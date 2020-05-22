《盤後部署》香港勢成中美磨心，港股短線料試２１１３９點支持

《經濟通通訊社２２日專訊》中央政府在毫無預警下推出「港版國安法」（全稱「關於建立

健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」），消息指，預料人大會議本

月２８日閉幕，將於當日表決，並最快在８月通過在香港執行。美國總統特朗普表明，如果中國

在港實施國安法，美國將作強烈回應，意味香港再度陷入中美角力漩渦。市場恐懼情緒迅速升溫

，港股開報２３７５６點跌５２３點，失守二萬四，恆指成分股全數下跌，地產收租股最為疲弱

，出口板塊無力支撐。其後，人大常委會副秘書長王晨解說議案內容，當中提到中央維護國家安

全的機關，可在港建立機構，，恆指最多急瀉１４０１點報２２８７８點，創逾一個半月低，最

終收市報２２９３０點，瀉１３４９點或５﹒５６％，失守二萬三，主板成交急飆４５％達

１８０５﹒４６億元，反映跌市沽壓之沉重。

國指收報９４２６點，跌４２３點或４﹒３％。

Ａ股兩市跌幅同步擴大，上證綜指收報２８１３點，跌５４點或１﹒８９％；深證成指報

１０６０４點，跌２４０點或２﹒２２％。兩市總成交５９２７﹒２億元人幣減少５﹒３％。



＊英或減依賴中國進口，中概股或被逼於美國退市＊



新型肺炎疫情所演變的外交角力愈演愈烈，而且各國避免在枱面上直接交鋒，而是從企業經

濟角度著手。英國媒體報道，該國外長藍韜文率領團隊負責「防衞計劃」，內容包括確定該國可

能遭外國惡意報復時最易受創的經濟脆弱部分，作為訂立新國家安全方針。英國首相約翰遜因應

疫情，已經指令公務員團隊制訂策略，避免重要必需醫療產品，以至其他策略性進口貨品過分依

賴中國供應。負責官員已成立兩個工作組，令供應渠道更多元化。

早前美國參議院一致通過法案，要求企業證明不受外國政府控制，或上市公司會計監督委員

會連續三年無法對該公司進行審計核查以確定其不受控制，該公司的證券將被禁止在美國任何交

易所上市，分析認為美國上市的中概股或被逼退市。美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西表示，

將要求委員會研究有關法案，也會將參議院民主共和兩黨議員表態支持的事實考慮在內，但未確

定何時會審議。



＊港股將愈見動盪，持有實金避險＊



近來西方國家似處處針對中國，在華美企和日企撤出的消息耳有所聞，先不論其真實性及執

行上的困難，全球供應鏈有機會要面臨重組是事實，香港亦脫離不了關係。在這個時候，爆出要

推出「港版國安法」，香港一下子再被推上國際舞台，角色正正是中美磨心，其將要面臨的問題

變得更多更複雜，而投資者必須有心理準備。可以預期，港股未來一段不短的時間，波幅將加劇

，恆指保守看要考驗３月１９日低位２１１３９點支持。

另一方面，有一宗消息頗值得留意。英國債務管理局宣布發行３７﹒５億英鎊（約３５７億

港元）的三年期國債，利率為負０﹒００３厘，是英國史上首度出現負利率債券，但竟超購逾２

倍。當中反映的是對負利率的恐懼及市場避險需求比想像中強烈，因此寧可支付利息，亦不願進

入投資市場。就香港而言，負利率尚且遙遠，但在外圍局勢動盪和港股前景不明朗的情況下，最

佳投資是持有實黃，而「現金為王」亦並無不可。若然真的心思思想入市，又自問可承受賺息蝕

價的風險，公用板塊會是較安全的做法。（ｎｓ）

