  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/05/2020 10:51

【國安立法】麥康奈爾：如中國在港立國安法，或重新評估中美關係

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（２１日）威脅，如果中
國在港實施國家安全法，將重新評估中美關係。
　　另外據美國報章《政治報》（Ｐｏｌｉｔｉｃｏ）引述消息人士報道指，麥康奈爾認為新一
輪抗疫紓困法案不應該包括延長失業救濟金期限。
　　據悉麥康奈爾質疑短期內再推出新一輪措施的必要性，部分共和黨議員亦認為延長失業救濟
金只會讓部分人不願找工作。（ａｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/05/2020
【兩會焦點】工作報告：今年情況特殊，不設全年經濟增速具體目標
生財有道21/05/2020
邱騰華：海洋公園應脫離傳統發展模式　重新作三大定位
生財有道21/05/2020
選稅貸 一眼睇清邊間有低息
FOCUS21/05/2020
【FOCUS】美狙擊中概股升級　北京密密謀安全門
生財有道21/05/2020
《開市Good Morning》林家亨﹕小米業績利股價上17元
中國故事21/05/2020
《京城近觀》北京「全時」便利店關店驚雲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第四激 賞Purity Ranch薰衣草乳木果霜50g (抗敏消炎)

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金