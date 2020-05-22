【國安立法】麥康奈爾：如中國在港立國安法，或重新評估中美關係

《經濟通通訊社２２日專訊》美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（２１日）威脅，如果中
國在港實施國家安全法，將重新評估中美關係。
另外據美國報章《政治報》（Ｐｏｌｉｔｉｃｏ）引述消息人士報道指，麥康奈爾認為新一
輪抗疫紓困法案不應該包括延長失業救濟金期限。
據悉麥康奈爾質疑短期內再推出新一輪措施的必要性，部分共和黨議員亦認為延長失業救濟
金只會讓部分人不願找工作。（ａｌ）（ｚｚ）
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