【全球放水】英國上月預算赤字６２１億英鎊，創廿七年以來最高

《經濟通通訊社２２日專訊》隨著英國政府出台預防疫情措施，導致經濟面臨崩潰，據英國

國家統計局今日表示，英國上月預算赤字升至６２１億英鎊，按年多多逾５００億英鎊，創１９

９３年有現代記錄以來最高，亦相當於上財年全年借款總額。而即使在金融危機期間，英國單月

借款規模亦未曾超過２２０億英鎊。

另外中央政府支出激增５７％，收入跌２７％。（ａｌ）

