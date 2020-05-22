【兩會解讀】政府報告起草組：不設ＧＤＰ目標不意味放任經濟下滑

《經濟通通訊社２２日專電》對於今年政府工作報告中為何沒有對中國全年經濟增速提出具
體目標，政府工作報告起草組成員劉日紅在接受央視直播間採訪時表示，不設具體目標不意味經
濟增長不重要，更不意味著放任經濟下滑，而是要引導各方面把工作重心聚焦到保就業、保民生
、抓脫貧上。
他表示，不設經濟目標不代表可以不需要努力，而是要更努力。中國是發展中國家，發展仍
然是解決一切問題和基礎的關鍵，保就業、保民生都需要一定的經濟增長做支撐。（ｌｃ）
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