《經濟通通訊社２２日專電》發改委主任何立峰今日在「部長通道」上表示，今年政府工作
報告沒有提到ＧＤＰ的增長指標，客觀上它的內容已經融化到財政、貨幣政策的指標當中。一方
面疫情突如其來，經濟指標要有可比性，今年一季度和過去同期是不具備可比性的。另一方面中
國經濟深度融入全國經濟，目前全球疫情客觀上還在蔓延，全球經濟有巨大的不確定性。因此，
目前不糾結於經濟增長的指標，而是要更專注於擴大內需、做好六穩六保、供給側改革、高質量
發展等目標任務。（ｌｃ）
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22/05/2020 11:33
【兩會解讀】發改委何立峰：ＧＤＰ指標已融化到財政、貨幣政策中
《經濟通通訊社２２日專電》發改委主任何立峰今日在「部長通道」上表示，今年政府工作
報告沒有提到ＧＤＰ的增長指標，客觀上它的內容已經融化到財政、貨幣政策的指標當中。一方
面疫情突如其來，經濟指標要有可比性，今年一季度和過去同期是不具備可比性的。另一方面中
國經濟深度融入全國經濟，目前全球疫情客觀上還在蔓延，全球經濟有巨大的不確定性。因此，
目前不糾結於經濟增長的指標，而是要更專注於擴大內需、做好六穩六保、供給側改革、高質量
發展等目標任務。（ｌｃ）
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