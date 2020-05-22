【兩會解讀】專家：推動中日韓自貿區建設，尋找新的開放空間

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》國務院政府工作報告提出，要積極參與世

貿組織改革。推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，推進中日韓等自貿談判。

復旦發展研究院金融研究中心主任孫立堅解讀稱，亞洲國家和地區作為全球化進程中曾經發

揮重要作用的增長極，理念上都有共同的目標，就是通過自由貿易來推動經濟增長。在今天的國

內外形勢下，中國需要推動中日韓自由貿易區建設，尋找新的開放空間。

