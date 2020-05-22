【兩會解讀】專家：推動中日韓自貿區建設，尋找新的開放空間

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》國務院政府工作報告提出，要積極參與世
貿組織改革。推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，推進中日韓等自貿談判。
復旦發展研究院金融研究中心主任孫立堅解讀稱，亞洲國家和地區作為全球化進程中曾經發
揮重要作用的增長極，理念上都有共同的目標，就是通過自由貿易來推動經濟增長。在今天的國
內外形勢下，中國需要推動中日韓自由貿易區建設，尋找新的開放空間。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS22/05/2020
【FOCUS】北京背水一戰 港入維穩大棋局
|生財有道22/05/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：港股區間下移或穿兩萬三
|中國故事22/05/2020
【兩會焦點】政府工作報告速遞：GDP目標未量化 財策更寬鬆
|樂天金匯22/05/2020
全球經濟下行 金價穩步上升
|中國故事22/05/2020
【兩會焦點】工作報告：今年情況特殊，不設全年經濟增速具體目標
|生財有道21/05/2020
邱騰華：海洋公園應脫離傳統發展模式 重新作三大定位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰