【地皮截標】鴨脷洲住宅地入標反應踴躍，至少收１８份標書

《經濟通通訊社２２日專訊》鴨脷洲海旁道住宅地已於今午截標，據現場所見，地皮入標反

應踴躍，至少接獲約１８份標書，並吸引中港大中小型發展商參與。其中，除了港資大型發展商

如長實（０１１１３）、新世界發展（０００１７）、嘉華國際（００１７３）與莊士機構國際

（００３６７）合組財團、信置（０００８３）、麗新發展（００４８８）及嘉里建設（００６

８３）均有入標外；大昌集團（０００８８）、佳明集團（０１２７１）、其士國際（０００２

５）及建灝地產等中小型發展商亦踴躍入標。內房企業對該地皮亦感興趣，入標的包括佳兆業（

０１６３８）及中國海外發展（００６８８）。



＊大昌：國安法對樓市影響不大＊



佳兆業資本市場部總監蔡晉表示，出價會合理，主因港島南區地皮較少，加上區內有地鐵及

基建，對項目有信心。他又相信，在大灣區「９＋２」城市概念下，香港樓市走勢會持續穩定。

大昌集團執行董事李永修預料，項目會發展中小型單位；隨著本港疫情緩和，相信樓市會轉

向做好。問及國安法對樓市的影響，他認為影響不大，主要是由於香港房屋供需仍失衡。



＊佳明出價較保守＊



佳明集團項目經理曾嘉敏指，地皮形狀導致開則要花心思，出價會在市場預期範圍內較為保

守；至於樓市短期料有波動，但集團對香港有信心，現時地皮供應仍不足，集團會積極增加土地

儲備。

該地盤面積佔地約１﹒２２萬平方呎，最高可建住宅樓面８﹒８３萬平方呎，而建築物最低

三層則指定作非工業用途，其商業用途的樓面面積則需按照賣地條件中的相關條件計算。綜合市

場預測，地皮估值介乎約１０億至１６億元，每方呎樓面地價約１﹒１５萬元至１﹒６萬元。

（ｙｗ）

