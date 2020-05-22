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22/05/2020 17:07

【地皮截標】地政總署：鴨脷洲海旁道住宅地共接獲１９份標書

　　《經濟通通訊社２２日專訊》發展商無懼國安法對本港樓市影響，仍積極入標搶購官地。地
政總署公布，今日截標的鴨脷洲海旁道住宅地共接獲１９份標書。據今午現場所見，有份入標的
發展商不乏中港大中小型發展商身影，包括長實（０１１１３）、新世界發展（０００１７）、
信置（０００８３）及嘉里建設（００６８３）等，而內房中海外（００６８８）及佳兆業
（０１６３８）亦有入標競投。
　　大昌集團（０００８８）執行董事李永修指，項目料會發展成中小型單位；隨著本港疫情緩
和，相信樓市會轉向做好，並認為國安法對樓市影響不大，主因香港房屋供需仍是失衡。佳明集
團（０１２７１）項目經理曾嘉敏則透露，出價會在市場預期範圍內較為保守，雖然樓市短期料
有波動，但現時地皮供應仍不足，長遠對香港仍有信心。
　　萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，入標人數勝預期，反映發展商對豪宅後市仍
有信心，而部分入標的發展商亦精於發展豪宅項目，中標價有望較預期高。
　　該地盤面積佔地約１﹒２２萬平方呎，最高可建住宅樓面８﹒８３萬平方呎，而建築物最低
三層則指定作非工業用途，其商業用途的樓面面積則需按照賣地條件中的相關條件計算。綜合市
場預測，地皮估值介乎約１０億至１６億元，每方呎樓面地價約１﹒１５萬元至１﹒６萬元。
（ｙｗ）

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