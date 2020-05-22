【企業盈警】太平地氈（１４６）預計中期淨虧損遠高於去年同期

《經濟通通訊社２２日專訊》太平地氈（００１４６）預計，集團截至今年６月３０日止半
年的淨虧損將遠高於去年同期數字。
集團表示，主要原因是新冠肺炎疫情導致第一季於中國的工廠營運受影響，而延後主要在美
國和歐洲市場下訂單和貨物付運，所以上半年收入將會下跌，估計將承受比去年同期大的經營虧
損。（ｔｆ）
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