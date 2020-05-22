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22/05/2020 11:06

【國安立法】劉兆佳︰中央豁出去平香港亂局，無信心短期自行立法

　　《經濟通通訊社２２日專訊》全國港澳研究會副會長劉兆佳在出席電台節目時表示，中央一
直認為香港出現分離主義主張是因為法律上的不完備，在法律上著手是止暴制亂的重中之重，亦
反映出中央對香港能否於短期內自行立法毫無信心，必須出手平息亂局，形容中央今次是豁出去
，不惜一切要達到目的。
　　他又指，由近日中聯辦和港澳辦頻頻就香港事務發聲，以致現時港版國安法，都是一步步執
行去年四中全會的決定，又相信中央的行動仍未結束，日後仍會出手。（ｂｎ）

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