【企業盈警】中信資源（１２０５）料中期業績盈轉虧

《經濟通通訊社２２日專訊》中信資源（０１２０５）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期業績盈轉虧，而去年同期則錄得３﹒６２億元純利。

集團預期錄得虧損，主要由於今年首４個月原油平均售價較去年同期大幅下降。原油業務為

集團業績的主要動力，預期於期內將錄得較大虧損。不過集團指整體財務狀況依然穩健。

（ｓｋ）

