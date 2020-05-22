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即市新聞

22/05/2020 13:37

【國安立法】上商料美國僅有限度制裁中國，地產股受壓最少半年

　　《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大會議審議「港版國安法」，市場憂慮中國進一步削弱
香港自由及人權，恆指中午收市大跌近１１２０點至２３１６０，地產收租股沽壓嚴重。上海商
業銀行研究部主管林俊泓接受本通訊社訪問表示，過去幾年經驗顯示，政治事件升溫對股市的影
響短暫，但若有關法案落實頒布後，美國政府反制並取消香港獨立關稅區地位，情況便變得不一
樣，所以需要視乎美國的取態，現時估計，美國只會有限度制裁中國。
　　林俊泓指出，地產收租股自去年６月的社會事件已受挫，即使疫情過後，隨著政治事件升溫
，料短期內會繼續受壓，至少持續半年至一年。

＊零售業難回黃金年代，料本港全年經濟收縮４％＊

　　零售業在去年６月「反送中」社會事件開始受嚴重衝擊，疊加今年新冠肺炎，林俊泓認為，
疫情過後，零售業可望好轉，惟「難回到黃金年代」。他認為社會事件對零售業的影響較疫情小
，但即使疫情過後，旅遊人數增加，但整體零售業仍處於低迷的狀態。他預期今年香港全年經濟
將按年收縮４％。

＊中美關係惡化暫未影響全球經濟＊

　　美國總統特朗普威脅，「港版國安法」一旦出台，美國或會作出強烈反應，而美國共和、民
主黨兩黨參議員擬提出法案制裁在港實施「國安法」的中國官員與實體，並懲罰與有關實體做生
意的銀行。林俊泓指，現時中美關係惡化是人人皆見，但暫未對全球經濟造成影響。他認為，美
國的制裁有限度，只凍結某些官員的資產，除非美國的制裁名單進一步擴大，但現時很難預料。
（ｊｏ）

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