【國安立法】上商料美國僅有限度制裁中國，地產股受壓最少半年

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大會議審議「港版國安法」，市場憂慮中國進一步削弱

香港自由及人權，恆指中午收市大跌近１１２０點至２３１６０，地產收租股沽壓嚴重。上海商

業銀行研究部主管林俊泓接受本通訊社訪問表示，過去幾年經驗顯示，政治事件升溫對股市的影

響短暫，但若有關法案落實頒布後，美國政府反制並取消香港獨立關稅區地位，情況便變得不一

樣，所以需要視乎美國的取態，現時估計，美國只會有限度制裁中國。

林俊泓指出，地產收租股自去年６月的社會事件已受挫，即使疫情過後，隨著政治事件升溫

，料短期內會繼續受壓，至少持續半年至一年。



＊零售業難回黃金年代，料本港全年經濟收縮４％＊



零售業在去年６月「反送中」社會事件開始受嚴重衝擊，疊加今年新冠肺炎，林俊泓認為，

疫情過後，零售業可望好轉，惟「難回到黃金年代」。他認為社會事件對零售業的影響較疫情小

，但即使疫情過後，旅遊人數增加，但整體零售業仍處於低迷的狀態。他預期今年香港全年經濟

將按年收縮４％。



＊中美關係惡化暫未影響全球經濟＊



美國總統特朗普威脅，「港版國安法」一旦出台，美國或會作出強烈反應，而美國共和、民

主黨兩黨參議員擬提出法案制裁在港實施「國安法」的中國官員與實體，並懲罰與有關實體做生

意的銀行。林俊泓指，現時中美關係惡化是人人皆見，但暫未對全球經濟造成影響。他認為，美

國的制裁有限度，只凍結某些官員的資產，除非美國的制裁名單進一步擴大，但現時很難預料。

（ｊｏ）

