【國安立法】郭榮鏗：相信國安法會受司法覆核挑戰

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大將審議有關建立香港國家安全法制的草案，公民黨立

法會議員郭榮鏗估計，草案在本港會受到司法覆核等法律挑戰，現階段未看到法例內容，但司法

覆核絕對會是其中一個應對的選項。

郭榮鏗認為，全國人大審議涉及香港維護國家安全的草案，一旦透過基本法附件三在本港頒

布，就代表一國兩制和法治已死。他質疑全國人大要全面向司法機關施壓，不容許作出任何挑戰

草案的勝訴裁決。（ｂｎ）（ｚｚ）

